Guterres’ten İsrail’e “E1 Projesi’ni durdurun” çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yönetimine işgal altındaki Batı Şeria’yı bölmeyi hedefleyen planını durdurması için bir kez daha çağrı yaptı.

İsrail’in Doğu Kudüs’te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria’nın kuzeyini güneyinden ayıracak “E1 Projesi”ne nihai onay vermesinin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Guterres, “Gasbedilen Filistin topraklarında her türlü yerleşim birimi inşası uluslararası hukuka aykırıdır. İsrail yetkililerinin Batı Şeria’yı bölmeye yönelik yasa dışı yerleşim kararları geri alınmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Guterres ayrıca Gazze’de süren büyük çaplı yıkım ve can kayıplarına dikkat çekerek, ateşkesin derhal sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de daha önce yaptığı açıklamada, Guterres’in “Tutumumuz açıktır: Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’daki İsrail yerleşim yerleri uluslararası hukuku ihlal ederek kurulmuş ve sürdürülmektedir.” değerlendirmesini kamuoyuna aktarmıştı.

İsrail Filistin’deki işgali genişletecek “E1 Projesi”

Tarihsel olarak Doğu Kudüs’ün bir parçası olan Azeriye Mahallesi’nin yakınına inşa edilen Ma’ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs’e bağlamayı amaçlayan “E1 Projesi” kapsamında, 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedildi. Proje çerçevesinde 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşası planlanıyor. Bu adımla Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’daki Filistin topraklarıyla bağlantısının tamamen kesilmesi hedefleniyor.

