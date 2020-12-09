İsrail’e de İlk Aşılar Ulaştı

İsrail, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının ilk teslimatını bugün aldı. Ben Gurion Havaalanına kargo uçağıyla getirilen teslimat, aşının deneme çalışmaları için depolanmak üzere taşındı.

İsrail’in aşıları 20 Aralık’ta uygulamaya başlayacağı bildirildi.

Yıl sonuna kadar 9 milyon nüfuslu İsrail’e 4 milyon doz koronavirüs aşısının teslim edilmesi planlanıyor.

Havalimanında düzenlenen törende konuşan başbakan Benyamin Netanyahu “Bu aşıya inanıyorum ve önümüzdeki günlerde gerekli onayları almasını bekliyorum” dedi.

Pfizer-BioNTech, İsrail’le geçen ay imzaladığı anlaşma sonucunda 8 milyon doz aşı göndermeyi taahhüt etmişti.