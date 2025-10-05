DünyaOrtadoğu

Trump: Hamas’ın ciddi olup olmadığını yakında anlayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas’ın niyetinin kısa sürede netleşeceğini söyledi. Trump, “İsrail, bombardımanı bitirmeye hazır. Ancak Hamas iktidarda kalırsa tam bir imha gerçekleşir” dedi.

Gazze’de ateşkes planına dair gelişmeler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

1 Trump: Tam bir imha gerçekleşecek
1.1 Rubio: “Gazze’de savaşın henüz sonu değil”

Trump: Tam bir imha gerçekleşecek

Amerikan basınına konuşan Trump, Hamas’ın sürece gerçekten bağlı olup olmadığını kısa süre içinde anlayacaklarını belirtti. “İsrail, bombardımanı sonlandırmaya hazır” diyen Trump, “Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Rubio: “Gazze’de savaşın henüz sonu değil”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Rubio, “Gazze’deki savaşın henüz sonu değil, yapılması gereken birkaç iş var” diyerek müzakerelerin devam ettiğini söyledi. İsrail ile Hamas arasında yürütülen görüşmelerin lojistik düzenlemeleri üzerine yoğunlaştığını belirten Rubio, “Bu sürecin hızla tamamlanmasını umuyoruz” dedi.

