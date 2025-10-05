Trump: Hamas’ın ciddi olup olmadığını yakında anlayacağız

Gazze’de ateşkes planına dair gelişmeler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump: Tam bir imha gerçekleşecek

Amerikan basınına konuşan Trump, Hamas’ın sürece gerçekten bağlı olup olmadığını kısa süre içinde anlayacaklarını belirtti. “İsrail, bombardımanı sonlandırmaya hazır” diyen Trump, “Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Rubio: “Gazze’de savaşın henüz sonu değil”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Rubio, “Gazze’deki savaşın henüz sonu değil, yapılması gereken birkaç iş var” diyerek müzakerelerin devam ettiğini söyledi. İsrail ile Hamas arasında yürütülen görüşmelerin lojistik düzenlemeleri üzerine yoğunlaştığını belirten Rubio, “Bu sürecin hızla tamamlanmasını umuyoruz” dedi.

