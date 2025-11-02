Güney Kore askeri casus uydusunu SpaceX roketiyle fırlatıldı

Güney Kore, savunma alanında kritik bir adım daha attı. Seul yönetimi, 5’inci yerli askeri casus uydusunu ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX iş birliğiyle başarıyla yörüngeye gönderdi. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uydunun ülkenin bağımsız istihbarat kapasitesini güçlendireceği vurgulandı.

Falcon-9, Florida’dan fırlatıldı

SpaceX’ten yapılan açıklamaya göre, Savunma Geliştirme Ajansı’na (ADD) ait askeri casus uydusunu taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 01.09’da Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden fırlatıldı.

Görevin, “Bandwagon-4” adlı çoklu kargo uçuşu kapsamında gerçekleştirildiği ve toplamda 18 farklı yükün uzaya taşındığı belirtildi.

Türk şirketin yükü de uzayda

Aynı görevde, Türkiye merkezli Fergani Uzay şirketine ait yükün de başarıyla yörüngeye yerleştirildiği açıklandı. Böylece Türk özel sektörünün uzay teknolojilerindeki varlığı bir kez daha uluslararası platformda yer buldu.

Güney Kore’den gerilimin gölgesinde stratejik adım

Uzmanlar, Güney Kore’nin bu fırlatmayı, Kuzey Kore’nin artan füze denemeleri ve casus uydu girişimlerine karşı stratejik bir yanıt olarak değerlendiriyor. Ülke, kendi geliştirdiği uydularla bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı bağımsız gözetleme kapasitesini artırmayı hedefliyor.

