Beşiktaş’ta deprem: Hasan Arat men cezası
Beşiktaş Kulübü’nün olağan idari ve mali genel kurulunda, eski başkan Hasan Arat’ın kulüp üyeliği 1 yıl süreyle askıya alındı. Karar, disiplin kurulunun raporu doğrultusunda yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi.
Beşiktaş Kulübü’nün 2025 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, eski başkan Hasan Arat hakkında disiplin kurulunca verilen 1 yıl geçici üyelikten çıkarma cezası oylandı. Yapılan oylamada karar oy çokluğuyla kabul edildi.
Beşiktaş’ta divan kurulu toplantısındaki gerginlik sonrası süreç başladı
Hasan Arat’ın disiplin kuruluna sevk edilmesine neden olan olay, 12 Nisan’da düzenlenen olağan divan kurulu toplantısında yaşanmıştı.
Arat, kürsüde yaptığı konuşma sırasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile tartışma yaşamış, gerginlik kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüşmüştü. Olayın ardından toplantı yarıda kesilmiş ve iptal edilmişti.
Oylamada oy çokluğu kararı
Genel kurulda yapılan oylamada, Hasan Arat’ın kulüp üyeliğinin 1 yıl süreyle askıya alınmasına karar verildi. Kararın, disiplin kurulunun raporu doğrultusunda gündeme alındığı öğrenildi.