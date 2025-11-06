Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Louvre Müzesi, ülke tarihinin en sansasyonel soygunlarından biriyle sarsıldı.

19 Ekim günü öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, dört kişilik bir çete, çalıntı bir kamyona monte edilmiş teleskopik merdiven ve yük asansörü kullanarak müzenin Apollo Galerisi’ndeki birinci kat penceresinden içeri girdi.

İçerideki iki kişi penceredeki güvenlik camını ve mücevherlerin sergilendiği vitrinleri kırarken, diğer iki kişi motosikletlerle dışarıda bekledi.

Soygun yalnızca yedi dakika sürdü. Çete, aralarında Napolyon Bonapart’ın ikinci eşi Marie-Louise’e hediye ettiği zümrüt ve elmas kolye ile Napolyon III’ün eşi İmparatoriçe Eugénie’ye ait taç bulunan sekiz parçalık koleksiyonla kaçtı.

Toplam değeri 88 milyon euro (yaklaşık 150 milyar won) olan mücevherlerin izine hâlâ rastlanmadı.

‘Doudou Cross Bitume’: Motosiklet şovmeninden müze hırsızına

Fransız gazetesi Le Parisien’in haberine göre, olayın baş şüphelisi Abdoulaye N., internette “Doudou Cross Bitume” adıyla tanınan bir sosyal medya fenomeni.

YouTube, TikTok ve Instagram’da motosiklet akrobasi videoları paylaşarak popülerlik kazanan 39 yaşındaki zanlı, Paris’in kuzey banliyösü Aubervilliers’de yaşıyor.

Komşuları tarafından “çalışkan ve dürüst” biri olarak tanımlanan Abdoulaye N.’nin, buna karşın 15 farklı sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Suç dosyasında uyuşturucu bulundurma, ehliyetsiz araç kullanma ve bir kuyumcu soygunu gibi suçlar yer alıyor.

Ayrıca geçmişte Pompidou Sanat Merkezi ve Musée Fréquet d’Albine gibi kurumlarda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı da belirlendi.

Polis: DNA’sı olay yerinde bulundu

Fransız yargı kaynakları, Abdoulaye N.’nin evine yapılan baskında 25 Ekim’de gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, zanlının DNA’sının kırılmış vitrin camında, eldivenlerde ve kesici aletlerde bulunduğunu bildirdi.

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, şüphelilerin “profesyonel organize suç örgütü profiline uymadığını” belirterek olayda arkalarında bir yönlendiren güç veya finansal destek olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Savunma: Masumiyet karinesi korunmalı

Şüpheliyi temsil eden avukatlardan Maxime Cavaillé, “Bu davada masumiyet karinesine tam saygı gösterilmesi için son derece dikkatli olacağız.” diyerek, müvekkilinin medyadaki yoğun ilgiden korunması gerektiğini ifade etti.

Mücevherler halen kayıp

Soruşturma kapsamında şu ana kadar dört kişi tutuklandı, ancak çalınan sekiz parça mücevherin yeri henüz tespit edilemedi.

Fransız basını, hırsızların kaçışta Yamaha TMax marka güçlü motosikletler kullandığını ve aynı modelin zanlının sosyal medya videolarında da yer aldığını aktardı.

