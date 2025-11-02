FutbolSporTürkiye

Samsunspor’un bileği bükülmüyor

Trendyol Süper Lig’de Samsunspor, Konyaspor deplasmanında galip gelerek yenilmezliğini 7 maça çıkardı

NationalTurk NL02/11/2025
3 1 dakika okuma süresi
Trendyol Süper Lig’de Samsunspor, Konyaspor deplasmanında galip gelerek yenilmezliğini 7 maça çıkardı
WTS ile Ayın Fırsatları

Samsunspor’dan ilk 13 dakikada iki gol

Trendyol Süper Lig’de Samsunspor, Konyaspor deplasmanında 3-1 galip gelerek yenilmezliğini 7 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, ilk golü 5. dakikada buldu. Soldan ceza sahasına giren Anthony Musaba’nın çalımların ardından köşeye yerden şutu direğe çarpıp ağlara gitti. 13. dakikada fark ikiye yükseldi. Celil Yüksel’in çalımların ardından kale ağzına yerden pasını bomboş durumdaki Cherif Ndiaye filelerle buluşturdu. 57’de Bazoer’in kendi kalesine golüyle durum 3-0 olurken 59’da Umut Nayir, skoru belirledi: 1-3. Bu sonuçla Samsunspor, 11 maçta 20 puana çıkarken Konyaspor, 14 puanda kaldı.

 

1-3
KONYASPOR-SAMSUNSPOR
STAT: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
HAKEMLER: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel, Atilla Karaoğlan (VAR)
GOLLER: Umut Nayir (Dk. 59) / Anthony Musaba (Dk. 5), Cherif Ndiaye (Dk. 13), Riechdely Bazoer (Dk. 57.k.k)
SARI KARTLAR: Tomasson, Makoumbou
KONYASPOR: Bahadır – Andzouana, Bazoer (Dk. 82 Melih Bostan), Adil, Guilherme – Jin Ho, Melih İbrahimoğlu (Dk. 62 Pedrinho) – Ndao (Dk. 73 Stefanescu), Bardhi, Muleka – Umut Nayir
SAMSUNSPOR: Okan – Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 75 Borevkovic) – Makoumbou – Emre Kılınç (Dk. 64 Joe Mendes), Holse, Celil Yüksel (Dk. 75 Yunus Emre), Musaba (Dk. 85 Soner Gönül) – Ndiaye (Dk. 85 Mouandilmadji)

Bağlantılar
NationalTurk NL02/11/2025
3 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu