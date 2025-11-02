Samsunspor’un bileği bükülmüyor

Samsunspor’dan ilk 13 dakikada iki gol
Trendyol Süper Lig’de Samsunspor, Konyaspor deplasmanında 3-1 galip gelerek yenilmezliğini 7 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, ilk golü 5. dakikada buldu. Soldan ceza sahasına giren Anthony Musaba’nın çalımların ardından köşeye yerden şutu direğe çarpıp ağlara gitti. 13. dakikada fark ikiye yükseldi. Celil Yüksel’in çalımların ardından kale ağzına yerden pasını bomboş durumdaki Cherif Ndiaye filelerle buluşturdu. 57’de Bazoer’in kendi kalesine golüyle durum 3-0 olurken 59’da Umut Nayir, skoru belirledi: 1-3. Bu sonuçla Samsunspor, 11 maçta 20 puana çıkarken Konyaspor, 14 puanda kaldı.
1-3
KONYASPOR-SAMSUNSPOR
STAT: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
HAKEMLER: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel, Atilla Karaoğlan (VAR)
GOLLER: Umut Nayir (Dk. 59) / Anthony Musaba (Dk. 5), Cherif Ndiaye (Dk. 13), Riechdely Bazoer (Dk. 57.k.k)
SARI KARTLAR: Tomasson, Makoumbou
KONYASPOR: Bahadır – Andzouana, Bazoer (Dk. 82 Melih Bostan), Adil, Guilherme – Jin Ho, Melih İbrahimoğlu (Dk. 62 Pedrinho) – Ndao (Dk. 73 Stefanescu), Bardhi, Muleka – Umut Nayir
SAMSUNSPOR: Okan – Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 75 Borevkovic) – Makoumbou – Emre Kılınç (Dk. 64 Joe Mendes), Holse, Celil Yüksel (Dk. 75 Yunus Emre), Musaba (Dk. 85 Soner Gönül) – Ndiaye (Dk. 85 Mouandilmadji)