Güney Kore ile Kuzey Kore arasında kriz büyüyor

Kuzey Kore’den bölgede son günlerde tırmanan gerilimi daha da artıracak bir hamle daha geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Güney Kore’nin sınır bölgelerine çöp taşıyan 310 balon daha gönderdiği bildirildi. Yetkililer halkı balonlar aracılığıyla gönderilen şüpheli maddelere dokunmama konusunda uyardı.

Güney Kore ordusu Kuzey Kore’nin devam eden balon tehdidine karşı harekete geçti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, propaganda yayını yapan dev hoparlörlerin 2016 yılından sonra ilk kez sınır bölgesine yeniden kurulduğu kaydedildi. “Hoparlörlerle yapılan yayınlara devam edilip edilemeyeceğini Kuzey Kore’nin eylemlerine bağlıdır” denilen açıklamada “Kuzey Kore’yi çöp taşıyan balonlar gönderme gibi aşağılık eylemleri derhal durdurmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kim Jong-Un’un kız kardeşi meydan okudu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong da yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore’nin sınır bölgesinde hoparlörlerle propaganda yapmasına sert tepki gösterdi. “Misilleme olarak gerçekleştirdiğimiz balon gönderme eylemi 9 Haziran’da sona erecekti, ancak durum değişti. Hoparlörlü yayın provokasyonu sınır bölgelerinde başladı. Bu çok tehlikeli bir durumun başlangıcı” diyen Kim, Güney Kore’nin sınır ötesine balon göndermeyi ve hoparlörlü yayın yapmayı sürdürmesi halinde Kuzey Kore’nin “yeni bir yanıt” vereceğini söyledi. Söz konusu “yeni yanıt” hakkında detay vermeyen Kim, ayrıca ülkesinin hafta sonu boyunca sınır ötesine bin 400 balon ile yaklaşık 7,5 ton “atık kağıt” gönderdiğini iddia etti. Bunların sadece çöp olduğunu ve siyasi propaganda malzemesi içermediğini ifade eden Kim, eylemlerinden geri adım atmaması halinde Güney Kore’nin “sürekli olarak atık kağıtları toplamak zorunda kalacağı” uyarısında bulundu. Kim, “Seul’ü daha fazla çatışmaya yol açacak tehlikeli eylemleri derhal durdurması konusunda sert bir şekilde uyarıyorum” ifadelerini kullandı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında tansiyon yüksek

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak, çöp taşıyan binden fazla balonu Güney Kore’nin sınır bölgelerine göndermişti. Kuzey Kore’yi “sert tedbirler” alınacağı konusunda uyaran Güney Kore hükümeti, ise 2018 yılında imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmayı tamamen askıya aldığını açıklamıştı. Gelişmenin ardından çöp taşıyan balonların gönderimini askıya aldığını duyuran Pyongyang yönetimi Güney Koreli aktivistlerin balonlarla propaganda broşürleri göndermeyi sürdürmesi halinde misliyle karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu. Son olarak Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) adlı Güney Kore’deki grup, Kuzey Kore’ye propaganda malzemeleri taşıyan 10 balon gönderildiğini duyurmuştu. Kuzey Kore’nin vereceği tepki ise merak konusu olmuştu.

Çöp balonu gerilimi nedir?

Güney Kore’de bir grup aktivist, 13 Mayıs’ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore’ye göndermişti.

Ardından Güney Kore, 29 Mayıs’ta Kuzey Kore’nin içinde “çöp” bulunan 150’den fazla balon gönderdiğini bildirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini “ifade özgürlüğü” diye nitelemişti.

Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey’in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong’un bu olayı “ifade özgürlüğü” olarak nitelendirmesini kınamıştı. Güney Kore, 2 Haziran’da Kuzey Kore’nin içinde “çöp” bulunan yaklaşık 720 balon daha yolladığını bildirmişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran’da Kuzey Kore’nin içinde “çöp” bulunan balon göndermesine karşılık 2018’de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma’yı askıya almıştı. Güney Kore ayrıca sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceğini açıklamıştı.

Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine doğru en az 10 kısa menzilli balistik füze fırlattı.

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