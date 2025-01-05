Volodimir Zelenski: Rus ve Kuzey Kore güçleri ağır kayıplar verdi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın güneyindeki çatışmalarda Rus ve Kuzey Kore birliklerinin ciddi kayıplar verdiğini duyurdu. Zelenski, “Kursk bölgesindeki Makhnovka köyü yakınlarında dün ve bugün gerçekleşen çatışmalarda, Rus ordusu bir Kuzey Kore piyade taburu ve Rus paraşütçülerin neredeyse tamamını kaybetti,” dedi. Bir tabur genellikle birkaç yüz askerden oluşurken, Zelenski’nin açıklamasına göre, bu kayıplar önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Çatışmalar ve Ön Cephe Durumu

Zelenski, 1.000 kilometrelik cephe hattının tamamında “şiddetli çatışmaların” devam ettiğini belirtti. Özellikle Pokrovsk şehri yakınlarındaki durumun en zorlu olduğunu ifade etti. Ukrayna askeri sözcüsü, Rus birliklerinin Pokrovsk’un güneyinden ilerlemeye çalışarak Ukrayna birliklerine giden ikmal yollarını kesmeyi hedeflediğini söyledi. Şehirde, savaş öncesi nüfusun sadece yaklaşık 11.000’i kaldı.

Rusya’nın Misilleme Tehditleri

Rusya, Ukrayna’nın ABD tarafından sağlanan Atacms füzeleriyle Belgorod bölgesine saldırdığını ve tüm füzelerin düşürüldüğünü iddia etti. Atacms füzeleri yaklaşık 300 kilometre menzile sahip. Rusya, bu saldırıya misilleme yapılacağını duyurdu.

Sivil Kayıplar ve Bölgesel Gelişmeler

Cumartesi günü Rusya’nın Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesindeki bir köye düzenlediği saldırıda 74 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Sumy bölgesinde yedi kişi, Zaporizhzhia’nın Rus işgali altındaki kısmında ise bir drone saldırısında 10 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, ailesi yaralandı.

Rusya’nın Doğudaki İlerlemesi ve Luhansk’taki Durum

Rusya Savunma Bakanlığı, doğudaki Luhansk bölgesinde Nadiya köyünü ele geçirdiğini duyurdu. AFP analizine göre, Rusya 2024 yılında Ukrayna’da yaklaşık 4.000 kilometrekarelik alanı ele geçirdi. Ukrayna ise insan gücü sıkıntısı ve yorgunlukla mücadele ediyor.

Çevresel Felaket ve Güvenlik Sorunları

Kırım’da geçen ay yaşanan petrol sızıntısı nedeniyle Cumartesi günü bölgesel acil durum ilan edildi. Sevastopol Valisi, yeni kirlilik izlerinin hızlı şekilde temizlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Rusya’nın iç güvenlik sorunları artıyor. Ekaterinburg’da dört genç, terör saldırısı planladıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

Enerji Krizi ve Transdinyester Bölgesi

Moldova’nın ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde, Rusya’nın gaz tedarikini kesmesi nedeniyle ikinci gün de enerji kesintileri yaşandı. Bu durum, bölge sakinlerinin ısınma ve sıcak suya erişimini engelledi.



Ukrayna savaşı: 2025 barış yılı olabilir mi?

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Sharm El Sheikh Turu: Cennetten Bir Köşe