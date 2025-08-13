İsrail ordusu Gazze’de yeni harekat planını onayladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yeni bir saldırı için harekat planının ana çerçevesinin onaylandığını duyurdu. Açıklama, 22 aydır süren savaşın ardından Gazze’nin en büyük kenti için “ele geçirme” kararı alınmasından günler sonra geldi. Hamas ise, İsrail’in Gazze kentindeki “agresif” kara operasyonlarının tehlikeli bir tırmanış olduğunu savundu.

“Ana çerçeve onaylandı”

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’in “IDF’nin Gazze Şeridi’ndeki operasyonel planının ana çerçevesini onayladığı” belirtildi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ise Gazze kentine ne zaman girileceğine dair net bir takvim açıklamadığı kaydedildi.

Hamas’tan sert tepki

Hamas hükümetine bağlı medya ofisi direktörü İsmail el-Sevabte, AFP’ye yaptığı açıklamada “İsrail işgal güçleri Gazze kentinde agresif baskınlar gerçekleştirmeye devam ediyor” dedi. Sevabte, “Bu saldırılar, yakıp yıkma politikası ve sivil mülklerin tamamen yok edilmesi yoluyla sahada yeni bir gerçeklik dayatmayı amaçlayan tehlikeli bir tırmanışı temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Gazze’de siviller kaçıyor, bombardıman yoğunlaşıyor

Tal el-Hava mahallesinde çadırda yaşayan 51 yaşındaki Sabah Fatoum, AFP’ye telefonla yaptığı açıklamada “Bölgede patlamalar çok büyük” dedi. Fatoum, “Güney Tal el-Hava bölgesinde çok sayıda hava saldırısı var, tanklar ilerliyor ve başımızın üzerinde insansız hava araçları dolaşıyor. Tanklar halen orada ve onlarca sivilin batıya doğru kaçtığını gördüm” diye konuştu.

Gazze Sivil Savunma Ajansı Sözcüsü Mahmud Bassal ise, İsrail’in son günlerde kente yönelik hava saldırılarını artırdığını, Zeitun ve Sabra semtlerinde sivil konutların hedef alındığını belirtti. Bassal, çarşamba günü Gazze genelinde en az 35 kişinin öldüğünü söyledi.

Diplomasi Tıkanmış Durumda

Gazze’de ateşkes ve rehine takası için yürütülen diplomasi haftalardır çıkmazda. Mısır, Katar ve ABD’nin 60 günlük ateşkes, rehine ve tutuklu takası ile insani yardımların koşulsuz girişini öngören bir plan üzerinde çalıştığını açıkladı. Hamas, çarşamba günü üst düzey bir heyetin Kahire’ye “ön görüşmeler” için gittiğini duyurdu.

İsrail’de de tepki var

İsrail’in Gazze planları uluslararası tepkilerin yanı sıra ülke içinde de muhalefetle karşılaştı. Eski ve yedek hava kuvvetleri pilotları Tel Aviv’de toplanarak savaşın sonlandırılması çağrısı yaptı. Eski bir İsrail hava kuvvetleri pilotu olan Guy Poran, “Bu savaş ve genişleme sadece rehinelerin, daha fazla İsrail askerinin ve Gazze’deki masum Filistinlilerin ölümüne yol açacak” dedi.

