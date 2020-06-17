Annesi ve Kendisi Hakem Oldu, Şampiyonluğa Ulaştı! Babası da Başkanvekili!

Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün kızı Elif Akyüz aynı turnuvaya hem hakem hem de sporcu olarak katıldı. Akyüz, annesinin ve kendisinin de dahil olduğu hakemlerin değerlendirmesiyle şampiyon oldu.

Skandal olayda kurallara aykırı olmasına rağmen Elif Akyüz Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası’na hem hakem hem de sporcu olarak katıldı. Annesinin de yer aldığı hakemlerin puanlarıyla şampiyon ilan edilen Elif Akyüz’ün kurallara göre hakemlik yaptıktan sonra bir yıl boyunca müsabakalara katılamaması gerekiyordu.

BirGün Gazetesi’nin haberine göre; birçok turnuvada Akyüz’ün akrabasını ve yakınını görevlendirdiği öğrenilirken, federasyondan konuyla ilgili hiçbir yetkili konuşmak istemedi.

Gazeteye konuşan milli sporcu Mustafa Seçkin Çelik, haksızlığa karşı mücadele ettikleri için ‘hain’ damgası yediklerini belirterek “Ben ve arkadaşlarım Covid 19 salgını öncesinde TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün yaptığı haksızlıklara karşı mücadele verip hakkımızı korumak adına kendisine dava açtık. Bu süreçte kendisi ve ailesi tarafından çeşitli hakaretlere ve ‘FETÖ’cüler’ ‘hainler’ gibi kirli yakıştırmalara maruz kaldık” diye konuştu.

Elif Akyüz İlk Değil!

Türkiye Wushu Federasyonu daha önce de birçok skandalla adını duyurdu. Avrupa Şampiyonu olan Wushu sporcusu Sadık Pehlivan, Alevi olduğu için dışlanmış ve birçok ayrımcılığa maruz kalmıştı.

CHP milletvekilleri Turan Aydoğan ve Murat Bakan ile HDP milletvekilleri Alican Önlü ve Ali Kenanoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması için Meclis gündemine gelmişti.