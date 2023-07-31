Öğrenciye Yüzde 100, Hocaya yüzde 20 Zam!

Eğitim öğretim yılı yaklaşırken vakıf üniversitelerinin öğrencilere yaptığı fahiş zamlar gündemdeki yerini koruyor. Ancak vakıf üniversiteleri akademisyenleri göz ardı etti.

Yükseköğretimde ücret eşitliği yasasına karşın vakıf üniversitelerinde akademisyenlere yüzde 20’lik maaş zammı yapıldığı belirtildi.

Vakıf üniversitelerinin 2023-2024 eğitim öğretim yılı için açıkladığı zamlı fiyatların ardından gözler akademisyenlerin ücretlerine çevrildi.

Vakıf üniversitesinde çalışan birçok akademisyen, devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenlerle aynı işi yapsa da alınan ücretler aynı değil.

Cumhuriyet gazetesine durumu değerlendiren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Vakıf Üniversiteleri Birimi’nden akademisyen Tahsin Mert Saygın “Öğrenim ücretlerine yüksek oranlarda zam yapılıyor ancak akademisyenlerin maaşına yapılan zamlar yüzde 20’de kalıyor. Ocak ve temmuz zamlarını birçok vakıf üniversitesi geciktiriyor. Geçmiş deneyimlerimiz bize olumsuz bir tabloyla karşılaşacağımızı gösteriyor” diye konuştu.

Koç Üniversitesi’nin Fahiş Zammı

Üniversitelere giriş sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Koç Üniversitesi de yeni ücretlerini açıklamış ve kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.

Koç Üniversitesi’nin sitesinde bu yıl ilk kez yerleşen öğrenciler için tıp fakültesi dışındaki programlar 520 bin lira olarak belirlenmişti. Bu ücret, geçen yıl 278 bindi.

Yabancı dil hazırlık programı ücretinin de tüm bölümler için 520 bin lira olduğu duyuruldu.

Yarı burslu ve tam burslu öğrencilerin yerleştiği tıp fakültesinin ücreti ise 358 bin lira oldu.

Yeditepe Öğrencilerinden Protesto

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, okul, yemekhane ve yurt ücretlerine yapılan “fahiş” zamlara ilişkin Ataşehir’de bulunan üniversite kampüsü önünde basın açıklaması yaptı.

Öğrenciler, haziran ayında yurtlara yüzde 100 zam yapıldığını belirtti ve zamlardan dolayı okullarını dondurduklarını söyledi.

Üniversitenin deprem bölgesine yaptığı yardımları “reklam” için yaptığını vurgulayan öğrenciler, açıklamada şöyle dedi:

“Depremzede öğrencilere günlük 45 TL olan yemekhane bursu çok görüldü, yurt verilmedi. Depremde anne veya baba kaybedilmemişse burs verilemeyeceği söylendi! Zaten depremin acısını yaşayan arkadaşlarımız bir de yurtsuz kalarak eğitim haklarından mahrum kaldı. Depremzede arkadaşlarımızın eğitim hayatını kolaylaştırmak varken onları zarara sokan bu karara karşıyız.”

Yeditepe Üniversitesi YÖK’ün önerdiği yüzde 59 zam oranına uymazken yeni öğrencilere yapılan zam yüzde 210’u buldu.

Protestocu öğrenciler üniversite yönetimine seslenerek “Öğrenci ve veliye her yıl yapılacak zam oranı yüzde 15 civarı olarak söylendi. Sözünüzü neden tutmuyorsunuz? Yaptığımız anketin sonucunda 2000 kişi öğrenim hayatına devam edip edemeyeceğinden emin değil. 30 kişi ise okulu bırakmak durumda kalacağını söyledi. Buna razı gelmiyoruz” dedi.

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