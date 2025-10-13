Mauro Icardi, Ocak’ta gidiyor

Mauro Icardi’ye yıllık 10 milyon Euro

İtalyan basınından Tuttomercatoweb’in haberine göre; Suudi Arabistan Kulübü Neom, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’yi Ocak transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Barış Alper Yılmaz için girişimlerde bulunan ancak olumlu sonuç alamayan kulüp, şimdi de Mauro Icardi için harekete geçti.Haberde yer alan bilgilere göre Neom, 32 yaşındaki yıldız forvete iki yıllık, toplam 20 milyon Euro değerinde bir sözleşme sunmaya hazırlanıyor. Söz konusu teklifin, oyuncunun yıllık maaş ve bonuslarını da kapsadığı belirtiliyor.Galatasaray formasıyla bu sezon 9 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 5 gol kaydetti. Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız, takımın hücum hattında kilit rol üstleniyor.