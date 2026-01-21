ABD Karayipler’de bir tankere el koydu

ABD’nin Venezuela petrolüne yönelik ambargosu devam ederken, ABD ordusu Karayipler’de yeni bir operasyon gerçekleştirdi. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), yaptırımları ihlal ettiği öne sürülen Sagitta adlı bir petrol tankerine el konulduğunu açıkladı. Açıklamada, operasyonun ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın desteğiyle yürütüldüğü ve geminin olaysız şekilde ele geçirildiği belirtildi.

ABD: Gemi olaysız ele geçirildi

SOUTHCOM tarafından yapılan açıklamada, “Gemi olaysız bir şekilde ele geçirilmiştir” ifadesi kullanıldı. El konulan tankerin, Venezuela petrolüne uygulanan ambargoyu ihlal ettiği vurgulandı.

“Kararlılığımızı gösteriyor” mesajı

Açıklamada, Karayipler’de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ambargoyu hiçe sayarak faaliyet gösteren bir başka tankerin ele geçirilmesinin, Venezuela’dan çıkan petrolün “uygun ve yasal olarak koordine edilen petrol” olmasını sağlama kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.

“Amerikan halkının güvenliği her şeyden önemli”

ABD ordusu, Batı Yarımküre’deki faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek güvenlik ve istikrara bağlılık mesajı verdi. Açıklamada, Amerikan halkının güvenliğinin her şeyden önemli olduğu vurgulandı.

Sagitta, el konulan 7’nci tanker oldu

ABD basınında yer alan bilgilere göre Liberya bayraklı Sagitta, Venezuela bağlantılı el konulan 7’nci petrol tankeri olarak kayda geçti. Geminin Hong Kong merkezli bir şirket tarafından işletildiği, en son iki aydan fazla süre önce Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi’nden çıkarken konum bildirdiği bilgisi paylaşıldı.

