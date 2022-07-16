Biden, Suudi Prens Muhammed bin Selman ile görüştü

Biden, görüşmede gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini ve bu cinayette Prens’in şahsi sorumluluğu olduğuna inandığını ifade ettiğini söyledi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Biden, “Kaşıkçı’nın başına gelenler korkunçtu… Bir daha böyle bir şey olması halinde karşılığını fazlasıyla alacaklarını net bir şekilde ifade ettim” dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi konsolosluğunda öldürülmesi ardından yaptığı bu ziyaret nedeniyle eleştirilere maruz kalan Biden, insan hakları sicili nedeniyle daha önce Suudi Arabistan’ı dışlayacağını söylemişti.

ABD istihbaratı, cinayete Prens Muhammed’in onay verdiğini iddia etmiş, Prens ise olayda şahsi sorumluluğu olduğunu reddetmişti.

Suudi yönetimiyle bir dizi olumlu toplantı yaptıklarını ve güvenlik ve ekonomi alanında gelişme kaydettiklerini belirten Biden, insan haklarının da önemli bir konu olduğunu söyledi.

Biden, “Bu konunun benim için ve ABD için hayati önemde olduğunu net bir şekilde ifade ettim” dedi.

Petrol üretiminin artırılması konusunda fazla gelişme kaydedilmediğini kabul eden Biden, “ABD için tedarikin artırılması konusunda elimden geleni yapıyorum ve bunun olacağını umuyorum. Suudiler bu aciliyeti görüyor ve bugünkü tartışmaya dayanarak önümüzdeki haftalarda yeni adımlar atılmasını bekliyorum” dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan açklamada ABD; Suudi Arabistan ve Rusya’nın da dahil olduğu OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini hızlandırma konusunda daha önce yaptıkları açıklamayı memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Açıklamada, Suudi Arabistan’ın İsail’e hava sahasını yeniden açmasının da önemli bir gelişme olduğu belirtildi.

ABD ve Suudi Arabistan arasında 5G ve 6G mobil teknolojisi ve siber güvenlik alanında işbirliği yapılacağı duyuruldu.

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