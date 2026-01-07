Bulgaristan’dan dijital göçebelere yeni kapı

Avrupa’da yaşayıp uzaktan çalışmayı planlayanlar için Bulgaristan artık sadece ekonomik bir seçenek değil, aynı zamanda stratejik bir merkez haline geldi. Kısa süre önce para birimini euroya çeviren ve 2025 itibarıyla Schengen Bölgesi’ne katılan Bulgaristan, bu adımların ardından dijital göçebe vizesini de yürürlüğe soktu. Başvuruların açılmasıyla birlikte ülke, Avrupa genelinde serbest dolaşım imkânı ve görece düşük yaşam maliyetlerini bir arada sunan nadir adreslerden biri olarak öne çıkıyor.

Bulgaristan’ın Euro ve Schengen etkisiyle cazibesi arttı

Bulgaristan’ın euroya geçmesi ve Schengen üyeliği, ülkeyi yalnızca Balkanlar için değil, tüm Avrupa için ulaşımı kolay bir üs haline getirdi. Schengen avantajı sayesinde Bulgaristan’da ikamet eden uzaktan çalışanlar, Avrupa ülkeleri arasında sınır kontrolü olmadan seyahat edebiliyor. Bu durum, özellikle farklı ülkelerde projeler yürüten dijital göçebeler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Neden Bulgaristan?

Bulgaristan; Batı Avrupa’ya kıyasla belirgin biçimde daha düşük kira, ulaşım ve günlük yaşam maliyetleriyle dikkat çekiyor. Sofya, Plovdiv ve Varna gibi genç nüfusun yoğun olduğu şehirlerde ortak çalışma alanları ve dijital altyapı hızla gelişiyor. Öte yandan ülke, hafta sonları için Karadeniz kıyısındaki sahil beldelerinden dağlık bölgelerdeki doğa rotalarına kadar geniş bir kaçamak imkânı sunuyor.

Kimler başvurabiliyor?

Dijital göçebe vizesi; Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre vatandaşı olmayan kişilere yönelik. Başvuru yapacak kişilerin Bulgaristan dışından gelir elde etmesi ve uzaktan çalışıyor olması gerekiyor. Uygunluk üç ana grupta toplanıyor:

AB, AEA ve İsviçre dışında kayıtlı bir şirkette uzaktan çalışanlar

Yurt dışında kayıtlı bir işletmenin sahibi olanlar ya da şirkette yüzde 25’ten fazla paya sahip kişiler

Başvurudan önce en az bir yıl boyunca Bulgaristan dışındaki müşterilere hizmet veren serbest çalışanlar veya bağımsız profesyoneller

Gelir şartı ne kadar?

Başvuranların, Bulgaristan’daki aylık asgari ücretin en az 50 katı kadar yıllık gelire sahip olduğunu belgelemeleri gerekiyor. Güncel asgari ücret 620 euro olarak hesaplandığında, yıllık gelir eşiği yaklaşık 31 bin euroya denk geliyor.

Başvuru süreci nasıl işliyor?

Dijital göçebe vizesi başvurusu iki aşamalı ilerliyor. İlk adımda, başvuru sahibinin kendi ülkesindeki Bulgaristan büyükelçiliği veya konsolosluğundan D tipi uzun süreli vize alması gerekiyor. Bu sürecin 4 ila 8 hafta sürmesi bekleniyor. D tipi vize, Bulgaristan’a giriş ve ülkede ikamet başvurusu yapma hakkı tanıyor.

Ülkeye girişten sonra ne yapılacak?

Bulgaristan’a giriş yapan adayların, varıştan itibaren 14 gün içinde Dijital Göçebe Vizesi kapsamında oturma izni için başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru dosyasında şu belgeler talep ediliyor:

Konaklama kanıtı (kira sözleşmesi, otel rezervasyonu veya tapu)

İkamet edilen ülkeden alınmış temiz adli sicil belgesi

Yabancı belgelerin Bulgarcaya çevrilmiş halleri (gerektiğinde apostil)

Resmi gelir şartını karşıladığını gösteren belgeler

Ayrıca, Bulgaristan’daki kalış süresini kapsayan ve tüm Schengen/AB ülkelerinde geçerli bir sağlık sigortasının da belgelenmesi isteniyor.

Oturma izni ne kadar geçerli?

Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından dijital göçebeler kimlik kartı için başvurabiliyor. Sürecin üç ayı aşabildiği belirtilirken, oturma izni ilk etapta bir yıl süreyle veriliyor. Şartların korunması halinde izin bir yıl daha uzatılabiliyor.

Avrupa’da yeni bir dijital merkez mi doğuyor?

Euro ve Schengen hamlelerinin ardından dijital göçebe vizesini de devreye alan Bulgaristan, Avrupa’da uzaktan çalışanlar için yeni bir merkez olmayı hedefliyor. Düşük yaşam maliyetleri, artan dijital altyapı ve serbest dolaşım avantajı, ülkeyi 2026’da taşınmayı düşünen dijital göçebeler için güçlü bir alternatif haline getiriyor.