Manchester City, şampiyonu ezdi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, son şampiyon Liverpool'u 3-0 yenerek zirve hesaplarını karıştırdı

Manchester City rüya gibi oynadı

İngiltere Premier Lig’de zirve yarışını etkileyecek maçta Manchester City, son şampiyon Liverpool’u 3-0 mağlup etti. 13. dakikada penaltı kaçıran Erling Haaland, 29’da Matheus Nunes’in ortasını kafayla filelere gönderdi. 45+3’te Nico Gonzalez’in ceza sahası dışından yerden sert şutunda skor 2-0 oldu. 63’te Jeremy Doku, yine uzaktan sert bir vuruşla maçın skorunu belirledi. Son 6 karşılaşmasında 5. galibiyetini alan Manchester City, 11 hafta sonunda lider Arsenal ile farkı 4’e düşürdü. Geçen sezon rüya gibi bir sezon yaşayarak şampiyon olan ve hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i 1-0 mağlup eden Liverpool ise son 6 maçında 5 mağlubiyetle, zirvenin 8 puan gerisine düştü.

