Fenerbahçe, En-Nesyri’ye veda ediyor

En-Nesyri beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe’de ara transfer döneminde hareketli saatler yaşanıyor. Büyük umutlarla kadroya katılan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Premier Lig yolcusu. Dünyaca ünlü transfer habercisi Fabrizio Romano‘nun geçtiği son dakika bilgisine göre; İngiliz ekibi Everton, 28 yaşındaki santrfor için sarı-lacivertlilere resmi teklifini sundu.

Everton’ın sunduğu teklifin detayları da netleşmeye başladı. Merseyside ekibi, En-Nesyri’yi 20 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör Domenico Tedesco‘nun raporu doğrultusunda ve yabancı kontenjanında yer açma hedefiyle bu ayrılığa oldukça sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe adına en fazla tartışılan isimlerin başında Faslı golcü geliyor. Sarı-lacivertlilerin yeni bir golcü arayışına girdiği biliniyor.

En-Nesyri için sadece Everton değil, bir diğer İngiliz temsilcisi Nottingham Forest da pusuda bekliyor. Ancak oyuncunun öncelikli tercihini Everton’dan yana kullanacağı ve Premier Lig sahnesinde kendini kanıtlama arzusunda olduğu söyleniyor. Diğer yandan Körfez ülkelerinden ve Katar ekibi Al-Sadd‘dan Fenerbahçe cephesinde astronomik teklifler geldiği dedikodular arasında.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon beklenen istikrarı yakalayamayan Faslı golcünün performansı şu şekilde:

Maç Sayısı: 25

Gol: 8

Asist: 1

Piyasa Değeri: 22 Milyon Euro

Youssef En Nesyri – Video