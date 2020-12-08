İngiltere’de İlk Aşı 90 Yaşındaki Kadına Yapıldı

İngiltere’de ilk aşı 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli kadına yapıldı.

ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech’in geliştirdiği aşının yaygın kullanımı ilk olarak İngiltere’de başladı. İlk 800 bin doz, bakımevi çalışanları ile tedavi gören 80 yaş üzerindeki vatandaşlar için kullanılacak.

Aşının ilk olarak yapıldığı Margaret Keenan isimli kadına, 91. yaş gününe 1 hafta kala ilk aşı vuruldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan yaşlı kadın “İlk olmak benim için bir ayrıcalık. İsteyebileceğim en iyi erken doğum günü hediyesi. Bu, yılın büyük bir bölümünde tek başıma kaldıktan sonra Noel’de ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirebileceğim anlamına geliyor” dedi.

İngiltere Ulusal Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI) tarafından açıklanan öncelikliler listesine göre aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar, bakımevinde kalanlar ve bakıcıları, 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, 75 yaş üstündekiler, 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar, 65 yaş üstündekiler, 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar, 60 yaş üstündekiler, 55 yaş üstündekiler ve 50 yaş üstündekiler şeklinde sıralanmıştı.