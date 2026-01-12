Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi bitti

FutbolAvrupaDünyaSporTürkiye

Real Madrid, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdığını açıkladı

Real Madrid, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdığını açıkladı

Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi kapandı

Real Madrid sezon başında Carlo Ancelotti’nin Brezilya Milli Takımı’nın başına geçmesinin ardından teknik direktörlüğe Xabi Alonso’yu getirmişti.

İspanyol hoca yönetiminde Real Madrid, ilk yarı sonunda 4 puan gerisine düştüğü Barcelona’ya son olarak İspanya Süper Kupa finalinde kaybetmişti.

Başkan Florentino Perez, Kylian Mbappe, Arda Güler ve Vinicius Junior’un memnun olmadığı genç teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.

2023-24 sezonuna Bayer Leverkusen’i Alman Ligi’nde yenilgisiz şampiyon yapan Alonso, 25 Mayıs 2025’te, 2009-14 arasında formasını giydiği Real Madrid’in teknik direktörlüğü görevine getirilmişti.

Alonso, Real Madrid’de 24 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle 2.24 puan ortalaması yakalamıştı.

Real’de bir başka eski oyuncu olan ve altyapı takımını çalıştıran Alvaro Arbeloa’nın takımın başına getirildiği duyuruldu.

Bu arada İngiltere Premier Ligi’nde geçen sezon şampiyon olmasına karşın bu sezon kötü giden Liverpool’un Arne Slot’un yerine Xabi Alonso’yu teknik direktörlüğe getireceği iddia ediliyor.

