Crystal Palace, Wolverhampton’ın santrforu Strand Larsen’i aldı

Crsytal Palace Wolverhampton’ın santrforu Strand Larsen transfer etti

Crystal Palace, Wolverhampton’ın forvet oyuncusu Jorgen Strand Larsen’i kulüp rekoru kıracak bir anlaşmayla, yaklaşık 48 milyon sterline varan bir bedelle transfer etti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra ekibi, 24 yaşındaki golcü için Wolves’a yaklaşık 49.7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

25 yaşındaki oyuncu Selhurst Park’ta dört buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı ve 22 numaralı formayı giyecek.

Crystal Palace, Eagles’ın forvet oyuncusu Jean-Philippe Mateta’nın AC Milan’a transferinin kesinleşmesinin ardından Norveçli milli oyuncu için harekete geçti.

Diz problemi yaşayan Fransız milli futbolcu, Pazar günü ilk sağlık kontrolünden geçti, ardından Pazartesi günü ek testler yapıldı.

Ancak İtalyan kulübü 30 milyon sterlinlik anlaşmadan vazgeçti ve 28 yaşındaki oyuncu Selhurst Park’ta kalacak; ona Strand Larsen de katılacak.

Crystal Palace başkanı Steve Parish, “Jorgen’in etkileyici yolculuğuna bizimle devam etmeyi seçmesinden dolayı çok mutluyuz ve onu Selhurst Park’ta sahada görmeyi dört gözle bekliyoruz,” dedi .

“Eminim ki önümüzdeki yıllarda değerli bir varlık olduğunu kanıtlayacaktır.”

Palace ayrıca Everton’ın kanat oyuncusu Dwight McNeil için kiralama-satın alma opsiyonlu bir anlaşmayı sonuçlandırmaya çalıştı .

Ancak ilgili evraklar zamanında tamamlanmadığı için taşınma işlemi iptal edildi.

Crystal Palace riskli bir tercih mi yapıyor

Norveçli santrafor, ligde çıktığı 22 maçta sadece 1 gol kaydetmesine rağmen Crystal Palace’ın tercihi oldu.

Bu rakamla Strand Larsen, kulüp tarihinin en pahalı santraforu olarak kayıtlara geçti. Strand Larsen, güncel 40 milyon euro piyasa değerine ulaşmasını ise 2024/25 sezonundaki başarılı performansına borçlu.

Norveçli oyuncu, o sezon kiralık olarak forma giydiği Wolverhampton’da 14 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Wolverhampton, bu performansın ardından satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu 30 milyon euro karşılığında Celta Vigo’dan bonservisiyle kadrosuna katmıştı.

Ancak 2025/26 sezonu Strand Larsen için beklentilerin oldukça gerisinde geçti. Norveçli golcünün Premier League’deki tek golü, 26 Ekim’de Burnley’e karşı oynanan ve 3-2 kaybedilen maçta geldi.

Buna rağmen Crystal Palace yönetimi, Norveçli santrafora tam anlamıyla güveniyor.

Strand Larsen, şu anda Erling Haaland ve Martin Ødegaard’ın ardından en değerli Norveçli futbolcu konumunda bulunuyor.

Oyuncu, aslında takımdan ayrılmak isteyen Jean-Philippe Mateta’nın yerine düşünülmüştü. Mateta’nın Milan’a transferi, Fransız oyuncunun sağlık kontrolünden geçememesi nedeniyle iptal olmuştu.

Milan’ın bu transfer için 35 milyon euro ödemesi bekleniyordu.

Mateta’nın takımda kalmasına rağmen Crystal Palace’ın yeni bir santrfora yönelmesinde, Fransız futbolcunun aylarca sahalardan uzak kalma ihtimali etkili oldu.

Strand Larsen, ödenen bonservis bedeliyle 2025/26 kış transfer döneminin en pahalı ikinci transferi olurken, aynı zamanda toplamda 100 milyon eurodan fazla bonservis ödenen ilk Norveçli futbolcu olarak tarihe geçti.

Formsuz bir Wolves takımında 22 maçta sadece bir Premier Lig golü bulunan oyuncunun, takımın şu anda ligin son sırasında yer almasına ve küme düşme hattından 18 puan uzakta olmasına rağmen, performansı oldukça düşük.

Ancak Palace, Norveçli forvetin geçen sezon Midlands kulübü için 35 maçta 14 gol attığı ve ardından Celta Vigo’dan kiralık olarak geldiği formayı kalıcı hale getirdiği performansını tekrarlamasını umuyor.

Strand Larsen, ” Crystal Palace’a gelmekten gerçekten çok heyecanlıyım ,” dedi. “Uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi bu.”

“Buraya enerji ve gol getirmek, kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak için geldim.”

Forvet oyuncusu, Pazar günü Brighton deplasmanında oynanacak lig maçında (TSİ 14:00) Palace formasıyla ilk kez sahaya çıkabilir.

Jorgen Strand Larsen – Video