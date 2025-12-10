Salah’ın yerine Kenan Yıldız

Kenan Yıldız’ın herkes peşinde

Juventus’un 2022’de Bayern Münih altyapısından bedelsiz transfer ettiği milli futbolcumuz Kenan Yıldız’a talip sayısı artıyor.

20 yaşındaki futbolcu, 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Juventus’tan maaşının 6 milyon Euro’ya yükseltilmesini isterken İtalyan kulübü 5 milyon Euro’nun üzerine çıkmıyor.

Siyah-beyazlılar, bedelsiz aldığı Kenan Yıldız’ı 75-100 milyon Euro arasında bir teklif gelmesi halinde satacak.

Kenan’a önce Real Madrid, ardından Barcelona, İngiltere Premier Ligi’nden birçok ekip talip olmuştu.

Genç yeteneğin ismi son olarak Liverpool ile anılmaya başlandı. Mohamed Salah’ın kendisi aleyhinde açıklamalar yapması sonrası ipleri adeta koparan teknik direktör Arne Slot, Kenan’ın alınmasını istedi.

Hücumda etkili bir isim isteyen Slot’a Bayern Munich’ten Michael Olise, Real Madrid’den Rodrygo ve Everton’dan Iliman Ndiaye de önerildi.

Ancak Liverpool teknik direktörünün yaşının genç olması ve kısa sürede etkili performans sergilemesi nedeniyle Kenan Yıldız’da ısrar ettiği belirtildi.

Kenan bu sezon Juventus’ta 23 karşılaşmada 9 gol, 7 asistle oynadı.