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Dünya

İngiltere’de Mart Ayından Beri Bir İlk! 15 Ölüm

Koronavirüs salgınında Avrupa'nın en kötü etkilenen ülkesi durumundaki İngiltere'de son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti.

Photo of Yusuf Yusuf 23 dakika önce
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İngiltere hükümetinin açıkladığı son rakamlara göre Birleşik Krallık’ta günlük koronavirüs ölümlerinin sayısı Mart ayının ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, son 24 saat içinde 15 yeni ölüm kaydedildiğini açıkladı.

Verilere göre son 24 saatteki yeni vaka sayısı ise 968. Birleşik Krallık’ta son 24 saatte 139 bin 659 koronavirüs testi yapıldığı da duyuruldu.

Toplamda İngiltere’de 42 bin 647 kişi yaşamını yitirirken vaka sayısı ise 305 bin 289’a yükseldi.

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