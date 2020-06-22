İngiltere’de Mart Ayından Beri Bir İlk! 15 Ölüm

İngiltere hükümetinin açıkladığı son rakamlara göre Birleşik Krallık’ta günlük koronavirüs ölümlerinin sayısı Mart ayının ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, son 24 saat içinde 15 yeni ölüm kaydedildiğini açıkladı.

Verilere göre son 24 saatteki yeni vaka sayısı ise 968. Birleşik Krallık’ta son 24 saatte 139 bin 659 koronavirüs testi yapıldığı da duyuruldu.

Toplamda İngiltere’de 42 bin 647 kişi yaşamını yitirirken vaka sayısı ise 305 bin 289’a yükseldi.