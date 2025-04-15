Avrupa’da iklim krizi derinleşiyor

Avrupa’da 2024 yılı, kıta genelinde kayıtlara geçen en sıcak 12 ay olarak kayda geçti. Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan Avrupa İklim Durumu Raporu’na göre, geçen yıl aşırı hava olayları 413 binden fazla insanı etkiledi.

Avrupa’da sel ve fırtınalar yıkıcı etki yarattı

Avrupa genelinde 2024 yılı boyunca yüzde 30’luk bir nehir ağında “yüksek seviye” sel görüldü. Yüzde 12’lik kısım ise “şiddetli” sel sınırını aştı. Özellikle Eylül ayında Orta Avrupa ve Ekim ayında Doğu İspanya’da yaşanan seller, yıl boyunca yaşanan 335 sel kaynaklı ölümün 250’sinden fazlasına neden oldu.

Aşırı sıcaklar tarihi rekorlar kırdı

Rapora göre sıcak stresinin “güçlü”, “çok güçlü” ve “aşırı” olarak sınıflandırıldığı günlerin sayısı, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ikinci seviyeye ulaştı. Temmuz 2024’te, Güneydoğu Avrupa’da 13 gün boyunca devam eden sıcak hava dalgası bölge tarihinin en uzun sıcak dalgası oldu.

Yangınlar 42 bin kişiyi etkiledi

Aşırı sıcaklarla birlikte orman yangınları da arttı. Avrupa genelinde 2024 boyunca çıkan yangınlar yaklaşık 42 bin kişiyi etkiledi. Portekiz’de yalnızca bir haftada 110 bin hektar alanın yandığı Eylül ayındaki yangınlar, yılın en büyük felaketlerinden biri olarak kaydedildi.

Doğu ve Batı Avrupa arasında zıtlıklar

Rapor, 2024 yılında Batı Avrupa’nın daha çok yağışlı ve bulutlu; Doğu Avrupa’nın ise güneşli ve sıcak günlerle geçtiğini belirtti. Nehir debileri Batı’da ortalamanın üzerinde, Doğu’da ise altında kaldı. Özellikle Thames (Birleşik Krallık) ve Loire (Fransa) nehirleri, 33 yıllık ölçüm tarihinde en yüksek debiye ulaştı.

Uzmanlar uyarıyor: Isınma hız kesmeden sürüyor

İklim bilimci Friederike Otto, bu seviyedeki ısınmanın halihazırda büyük yıkımlara yol açtığını belirterek, “Yalnızca geçtiğimiz yıl yaşanan seller, yangınlar ve sıcak hava dalgaları bile 2100 yılında yaşanması beklenen 3 derece ısınmanın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor” dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Direktörü Celeste Saulo ise, sıcaklık artışının her bir derecesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “İlerleme kaydediyoruz ancak daha hızlı ve birlikte hareket etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.