Donald Trump’ın Londra ziyareti protestolarla karşılandı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Londra’ya geldi. Ancak ziyaret, kentte geniş katılımlı protestolara sahne oldu. BBC binası önünde toplanan binlerce kişi, yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Parlamento Meydanı’na ulaştı. Eylemciler, Trump’ın iklim politikaları, göç yaklaşımı, uluslararası ilişkilerdeki tutumu ve Gazze’deki gelişmelere yönelik tavrını protesto etti.

Trump ve Jeffrey Epstein fotoğrafları taşındı

Göstericiler, “Trump’ı durdur”, “Irkçılığa hayır”, “Soykırıma son ver” ve “İsrail’i silahlandırma” yazılı pankartlar taşıdı. Kalabalık arasında, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölen milyarder Jeffrey Epstein ile Trump’ın birlikte çekilmiş fotoğrafları da dikkat çekti.

“Tarihte en çok belgelenen soykırım”

Parlamento Meydanı’nda kurulan sahneden kalabalığa seslenen milletvekili Zarah Sultana, Gazze’de yaşananların “tarihte en çok belgelenen soykırım” olduğunu söyledi. Sultana, ABD’nin sağladığı silah, lojistik destek ve siyasi korumanın bu duruma olanak sağladığını belirterek, “Bu, ABD’yi soykırımın doğrudan suç ortağı yapıyor” dedi.

Sultana, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin de bu süreçte sorumluluğu bulunduğunu ifade ederek, “İngiltere hükümeti, ABD’nin de desteklediği İsrailli savaş suçlularını defalarca kırmızı halıyla karşıladı” sözleriyle tepki gösterdi.

“İkinci Trump dönemi ırkçı grupları cesaretlendirdi”

Irkçılığa Karşı Dur Platformu’ndan Sabby Dhalu ise ikinci Trump döneminin dünya genelindeki faşist ve ırkçı grupları cesaretlendirdiğini belirtti. Dhalu, Elon Musk gibi isimlerle cumartesi günü İngiltere’de düzenlenen büyük faşist yürüyüş arasında bağlar kurarak, “İngiltere hükümeti Trump’ı ikinci kez davet ederek yanlış yaptı. Vergi mükelleflerinin parası kırmızı halılara değil, sağlık ve eğitime harcanmalı” ifadelerini kullandı.

Kral 3’üncü Charles ile bir araya geldi

Tepkilere rağmen resmi programını sürdüren Trump, Windsor Kalesi’nde Kral 3’üncü Charles III tarafından törenle karşılandı. Trump’a ziyaretinde eşi Melania Trump da eşlik etti. Görüşme, Trump’ın İngiltere’ye gerçekleştirdiği ikinci resmi ziyaretin ilk ayağı oldu.

