ABD İran Savaşı! Hain İsmail Kani mi?

ABD İran Savaşı! Gözler İsmail Kani’de

ABD İran Savaşı‘nda komutan İsmail Kani, tüm saldırılardan nasıl kurtuluyor?

İranlı komutan İsmail Kani’nin İsrail’in düzenlediği her saldırıda son dakikada toplantıdan erken ayrılması gündeme geldi.

Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü gün Lübnan’daydı ancak kurtuldu.

12 gün süren savaşta üst düzey komuta kademesi hedef alınırken hayatta kaldı.

Ali Hamaney’in öldürüldüğü toplantıdan erken ayrıldı ve hayatta kaldı. Halbuki o toplantıda tüm üst düzey komutanlar bir istihbarat görüşmesi için Hamaney ile toplantı halindeydi.

Bu rastlantılara bağlı olarak kendisinin ABD ve İsrail ile irtibatlı olduğu iddiaları gündeme geldi.

Üst kademenin tümü hayatını kaybetti, sadece 20 dakika önce o toplantıyı terk eden İranlı komutan İsmail Kani hariç.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü’ne (RUSEN) göre İsmail Kani, MOSSAD adına çalışıyor.

İsmail Kani her toplantıda kurtuldu – Video