Gazze’de ateşkes krizi sürüyor

Orta Doğu’da kırılgan ateşkes tehlikede! Hamas ve İsrail, ateşkes ihlalleri konusunda birbirini suçlarken, Arab arabulucular süreci kurtarmaya çalışıyor. Hamas, rehine takasının planlandığı gibi ilerleyebileceğine dair “olumlu sinyaller” aldıklarını belirtti ancak İsrail’in ateşkes şartlarını tam olarak yerine getirmediğini öne sürdü.

Hamas’dan Gazze açıklaması: İsrail ateşkes şartlarını ihlal ediyor

Hamas yetkilisi Mahmud Mardavi, İsrail’in insani yardım protokolünü ihlal ettiğini ve Gazze’ye yeterli yardımın ulaşmadığını iddia etti. Örgüt, İsrail’in yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyine dönmesine izin vermediğini ve saldırılarına devam ettiğini belirterek, rehine takasını erteleme kararı aldığını duyurdu.

Öte yandan, İsrail ordusu Refah bölgesinde bir hava saldırısı düzenlediğini ve iki Hamas mensubunu öldürdüğünü açıkladı. İsrail, Hamas’ın ateşkes ihlali iddialarını reddetti.

Trump’ın Gazze açıklamaları krizi derinleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi ABD’nin alıp geliştirmesi gerektiği yönündeki açıklamaları, Hamas’ın ateşkese dair güvenini sarstı. Hamas, Washington’un garantilerinin artık güvenilir olmadığına inanıyor ve İsrail’in süreci ciddi şekilde uygulamayacağını düşünüyor.

Trump’ın, Hamas’ın rehine takasını geciktirmesi üzerine yaptığı “Cehennem kopacak” tehdidi, İsrail’de yankı uyandırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi sürdürme seçeneğini açık bırakırken, İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz şu ifadeleri kullandı: “Eğer Hamas Şabat’a kadar rehineleri serbest bırakmazsa, cehennemin kapıları açılacak.”

Hamas: Rehine takası sadece diploması yoluyla olur

Hamas sözcüsü Hazem Kasım, İsrail’in ateşkes anlaşmasının bazı maddelerini uygulamaktan kaçındığını savunarak, “Rehinelerin serbest bırakılması ancak diplomasi yoluyla olur. İsrail ve ABD’nin tehditlerini kabul etmiyoruz.” dedi.

Arap ülkeleri Trump’ın Gazze planına karşı

Trump’ın Gazze’yi Orta Doğu’nun “Riviera’sı” yapma ve Filistinlileri Mısır ile Ürdün’e sürme planı, uluslararası hukukçular tarafından “etnik temizlik” olarak nitelendirildi.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Trump ile Beyaz Saray’da görüştü ve “Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı olduğumuzu net şekilde dile getirdik.” dedi.

Mısır, Gazze’nin yeniden inşası için Arap devletleri tarafından desteklenen alternatif bir plan sunacağını duyurdu.

Ateşkes süreci tehlikede

15 aylık çatışmaları durduran ateşkesin sona erme riski her geçen gün büyüyor. Hamas ve İsrail karşılıklı suçlamalarda bulunurken, Arap arabulucular ateşkesi koruyabilmek için İsrail’e baskı yapmaya çalışıyor.