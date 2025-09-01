İsrail: Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü

Ortadoğu’da tansiyon her geçen gün yükseliyor. İsrail ordusu, Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın sembol ismi Ebu Ubeyde’nin hafta sonu düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı. Hamas’tan henüz resmi bir doğrulama gelmezken, açıklama Gazze’deki saldırıların en yoğun olduğu günlerden birine denk geldi. Aynı süreçte Gazze’de sivillerin hedef alındığı saldırılarda en az 43 kişi yaşamını yitirdi.

Ebu Ubeyde’nin son mesajı

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, öldürülen kişinin Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde olduğunu duyurdu. Ubeyde, cuma günü yaptığı son açıklamasında, Gazze’nin “savaş bölgesi” ilan edilmesine karşılık verdiklerini belirtmiş, rehinelerin çatışma alanlarında tehlikede olabileceğini ifade etmişti.

Gazze’de siviller hedefte

Gazze’deki Şifa Hastanesi, son 24 saatte 29 cenazenin morga getirildiğini, bunların arasında yardım arayışı sırasında öldürülen 10 kişinin de olduğunu bildirdi. Tanıklar, Netzarim Koridoru’nda yardım aramaya giden kalabalığa İsrail askerlerinin ateş açtığını söyledi. “Yiyecek almaya çalışıyorduk, kurşunlarla karşılaştık. Bu tam bir ölüm tuzağı,” dedi görgü tanığı Ragheb Ebu Lebda.

Açlıktan ölümler artıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 yetişkinin daha yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık verilerine göre, savaşın başından bu yana açlık kaynaklı ölümlerin sayısı 339’a ulaştı; bunların 124’ü çocuk.

Uluslararası tepkiler

İsrail’in yeni saldırıları ve sivillerin hedef alınması, uluslararası kamuoyunda yeniden “zorla yerinden etme” ve “insani felaket” tartışmalarını alevlendirdi. Birleşmiş Milletler’e göre, Gazze’deki 2,3 milyon nüfusun yüzde 90’ı en az bir kez yerinden edildi.

