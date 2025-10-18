Pakistan–Afganistan geriliminde diplomasi devrede

Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır çatışmalarının ardından diplomasi harekete geçti. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ile istihbarat şefi General Asim Malik’in hafta sonu Katar’da Afgan Taliban yetkilileriyle görüşmek üzere Doha’ya gittiği açıklandı. Görüşmeler, Islamabad’ın sınırötesi hava operasyonlarında en az 10 sivilin öldüğü iddialarının ardından planlandı.

Pakistan-Afganistan ateşkesi kısa sürdü

Kısa süre önce devreye giren 48 saatlik ateşkes, Pakistan’ın Paktika vilayetinde düzenlediği hava saldırılarıyla sona erdiği iddiasıyla gölgelendi. Afgan yetkililer, üç noktanın bombalandığını bildirirken, saldırılarda 10 sivilin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı ve çocukların da arasında bulunduğu kaydedildi. Afganistan Kriket Federasyonu da bölgede bulunan üç oyuncusunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İki tarafın suçlamaları: İntikam tehdidi

Kabil yönetimi, Pakistan’ın ateşkesi bozduğunu ve misilleme yapacaklarını bildirdi. Öte yandan Pakistan güvenlik yetkilileri, operasyonların yerel TTP (Tehreek-e-Taliban Pakistan) bağlantılı Hafiz Gul Bahadur Grubu’nu hedeflediğini, grubun Pakistan’daki bir askeri kampa yönelik intihar saldırısı ve silahlı saldırı düzenlediğini savundu. Söz konusu saldırıda yedi Pakistan paramiliter görevlisi hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kaygıları ve diplomatik gerilim

İki ülke arasındaki gerilimde güvenlik kaygıları merkezde yer alıyor: Pakistan, Afganistan topraklarında TTP unsurlarının barındırıldığı iddiasında bulunurken, Kabil bu suçlamaları reddediyor. Eskiden beri tırmanan çatışmalar, bölgedeki istikrarı tehdit ediyor. Pakistan Savunma Bakanı Asif, Afganistan’ı “Hindistan’ın vekili” olmakla suçlayarak, bundan sonra barış çağrıları değil sert adımlar atılacağını belirtti.

Doha görüşmeleri ve muhtemel sonuçlar

Afgan Taliban kaynakları, savunma bakanı Muhammed Yakup’un başkanlığındaki yüksek düzeyli bir heyetin Doha’ya gittiğini doğruladı. Taraflar ateşkesi yeniden tesis, sınır güvenliğini sağlama ve militan hareketliliğini önleme yollarını masaya yatıracak. Ancak tansiyonun yüksek olması, sahada yeni gerilim riskini koruyor.