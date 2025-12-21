Witkoff’tan Gazze için ikinci aşama mesajı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’de devam eden ateşkes sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Witkoff, Miami’de Türkiye, ABD, Katar ve Mısır yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ateşkesin birinci aşamasında ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Gazze’de ilk aşamada hangi başlıklarda ilerleme sağlandı?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Witkoff, toplantının amacının Gazze’deki ateşkesin ilk aşamasının uygulanmasını değerlendirmek ve ikinci aşamaya yönelik hazırlıkları ilerletmek olduğunu ifade etti. Witkoff, ateşkesin birinci aşamasında insani yardımın genişletilmesi, rehinelerin cenazelerinin iadesi, kısmi güç çekilmesi ve düşmanlıkların azaltılması gibi başlıklarda ilerleme sağlandığını kaydetti.

İkinci aşama için birleşik Gazze vurgusu

Witkoff, ikinci aşamaya ilişkin görüşmelerde, Gazze’de sivillerin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla birleşik bir Gazze otoritesi altında bir yönetim organının kurulmasının önemine dikkat çekti. Bu yapının, sürecin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunun altını çizdi.

Toparlanma ve yeniden yapılanma masada

Toplantıda Gazze’nin toparlanması ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik başlıkların da ele alındığını belirten Witkoff; ticaretin kolaylaştırılması, altyapı geliştirme, enerji, su ve diğer ortak kaynaklarda iş birliği gibi konuların görüşüldüğünü aktardı. Ayrıca, yeniden yapılanmanın sivil, güvenlik ve inşa aşamalarını kapsayacak geçiş dönemi yönetimi olarak Barış Kurulu’nun kurulmasına destek verdiklerini ifade etti.

Trump’ın barış planına bağlılık mesajı

Witkoff, Trump’ın 20 maddelik barış planına bağlılıklarını yineleyerek, tüm tarafları yükümlülüklerini yerine getirmeye, itidal göstermeye ve izleme mekanizmalarıyla iş birliği yapmaya çağırdı. İkinci aşamanın uygulanmasını ilerletmek amacıyla önümüzdeki haftalarda istişarelerin süreceğini de sözlerine ekledi.

