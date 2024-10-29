İtalya’da Ligurya Seçimlerini Sağ İttifak Kazandı

İtalya’nın kuzeybatısındaki Ligurya bölgesinde yapılan bölgesel seçimlerde, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ ittifak zaferle çıktı.

İtalya’da Ligurya Seçimleri

Cenova kentinin mevcut belediye başkanı Marco Bucci, oyların %48,7’sini alarak merkez sol ittifakın adayı Andrea Orlando’yu geride bıraktı. Andrea Orlando, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bucci’yi tebrik etti. Bu zafer, Meloni liderliğindeki hükümetin sağladığı politik güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Meloni’den Tebrik Mesajı

Başbakan Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağ ittifakın politikalarının Ligurya’da da kabul gördüğünü ve vatandaşların projelerine güvenlerini yinelediklerini belirterek Bucci’yi tebrik etti. Meloni, “Birleşik merkez sağ olarak, projelerimizin somutluğuna olan güveni teyit ettik,” ifadesini kullandı. Bucci’nin adaylığı, Ligurya’da hükümetteki sağ ittifak için stratejik bir öneme sahipti.

Ligurya’da Yolsuzluk Skandalı ve Yeni Yönetim

Seçimlerin nedeni, eski Ligurya Başkanı Giovanni Toti’nin mayıs ayında ortaya çıkan yolsuzluk skandalı nedeniyle temmuzda görevinden istifa etmesiydi. Cenova Belediye Başkanı olarak tanınan Bucci, yolsuzluk skandalının gölgesinde sağ ittifakın adayı olarak öne çıktı. İtalya’da birçok bölgesel seçimde etkili olan Meloni’nin liderliğindeki sağ ittifak, Ligurya’nın bu kritik seçiminde de liderliğini pekiştirdi.

Sol İttifak İçin Yeni Bir Yenilgi

Seçimlerde merkez sol ittifakın adayı Andrea Orlando, oyların %47,3’ünü alarak Bucci’nin gerisinde kaldı. Sol blok, Ligurya’yı kazanarak ittifaklarını güçlendirme hedefindeydi ancak bu sonuçlar bu çabayı sekteye uğrattı. Özellikle Demokratik Parti (PD) ve 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında süregelen bölünmelerin, seçmen desteğinde etkili olduğu ifade ediliyor. Ligurya’da katılım oranının %46 seviyelerinde kalması, muhalefet adayının kıl payı kaybetmesinde belirleyici bir etken olarak öne çıktı.

“Genoa Modeli”nin Ligurya’ya Taşınması

Sağ ittifakın kazanan adayı Marco Bucci, Cenova’da yürüttüğü “Genoa Modeli” olarak bilinen yönetsel yaklaşımı Ligurya genelinde uygulamayı hedefliyor. Bucci, sağ ittifakın adayı olarak gösterildiğinde yaptığı açıklamada, “Başarıyla tamamladığımız projelerin devamı için bu modelin tüm Ligurya’ya yayılması gerekiyor,” ifadelerini kullanmıştı. Bucci’nin yönetsel başarısı ve politik tecrübesi, özellikle Meloni ve diğer sağ liderler tarafından desteklenmişti.

Seçim Sonuçları ve Sonraki Adımlar

Bucci’nin zaferi, Meloni liderliğindeki sağ koalisyonun İtalya genelindeki gücünü pekiştirdi. Ligurya’da alınan bu sonuç, Meloni hükümetinin ve sağ ittifakın bölgesel yönetimlerdeki hakimiyetini güçlendirdi. İtalya’da 17-18 Kasım’da yapılacak olan Emilia-Romagna ve Umbria bölgesel seçimleri ise, sol ittifakın önündeki bir sonraki kritik sınav olacak. Sağ ittifak, bu bölgelerde de zafer arayışında olacak.

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