İklim değişikliği İtalya-İsviçre sınırını da değiştiriyor

Sorun bir kez daha buzulların erimeye devam etmesine neden olan iklim değişikliği. İtalyan günlük gazetesi “La Stampa”nın yazdığına göre, Zermatt yakınlarında tüm yıl boyunca kayak yapmanın mümkün olduğu 3.500 metre yüksekliğindeki bir buzul alanı olan Plateau Rosa iklim değişikliğinden özellikle etkileniyor.

Buzulların erimesi yer değiştirmeye neden oluyor

Buzulun erimesi, coğrafyada dönüm noktası olarak bilinen, suyun yerçekimini takip etmek üzere bölündüğü noktanın yerini değiştirdi.

Yüksek dağlık bölgelerde, İtalya-İsviçre sınırının önemli bölümleri havzalar veya buzulların sırt çizgileriyle tanımlanıyor. Ancak buzulların erimesi nedeniyle bu oluşumlar değişiyor ve bu da dinamik olarak tanımlanmış ulusal sınırların değişmesine yol açıyor.

İtalya ile yeni sınır İsviçre’yi genişletiyor

La Stampa gazetesine göre, her iki ülke de diğer hususların yanı sıra Matterhorn’un altındaki Theodul Geçidi’nde yeni bir sınır güzergahı üzerinde anlaşmaya vardı.

Bu, daha önce İtalya’ya ait olan bir bölgenin artık İsviçre’ye devredileceği anlamına geliyor. Genel olarak İsviçre hükümetine göre bu yalnızca “küçük bir sınır düzenlemesi”.

Bunun dışında etkilenen kayak alanları ve diğer tesislerle ilgili hiçbir şeyin değişmemesi gerekiyor.

“La Stampa”ya göre İtalyan tesisleri İtalya’da, İsviçre tesisleri ise İsviçre’de kalacak.

Matterhorn rehberlerinin konumunun doğrudan Plateau Rosa’nın sınırında paylaşılması konusundaki son yıllardaki korkular da ortadan kalktı.

Rapora göre burası İtalya’nın Valtournenche belediyesinde kalıyor. İtalya ile İsviçre arasındaki yeni sınırla ilgili daha fazla ayrıntı, her iki ülke de anlaşmayı imzaladıktan sonra açıklanacak.

İlk sınır değişikliği değil

Bu arada, İtalya-İsviçre sınırının değiştirildiği ilk olay değil bu.

Benzer durum, iklim değişikliğinin sonuçları nedeniyle geçmişte birkaç kez gerekli olmuştu.

Örneğin 2000 yılında, bir buzulun 100 ila 150 metre kadar hareket etmesi nedeniyle İtalya ile İsviçre arasındaki sınırın Furggsattel’de (Zermatt) yeniden çizilmesi gerekmişti.

Değişiklik, bir zamanlar İtalya’da olan telesiyej istasyonunun artık İsviçre’de olduğu anlamına geliyordu.

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