Sayıştay Demirören için Ziraat’i uyardı: Borcu 30 Milyar’ı aştı, gelir yaratamıyor, her türlü önlem hızlıca alınmalı

Yıldırım Demirören’e ait Demirören Grubu’nun borcu 30 Milyar TL’yi aştı her türlü önlem hızlıca alınmalı

TBMM’ye sunulan Ziraat Bankası Sayıştay raporuna göre, XX048588 müşteri numarasıyla takip edilen Yıldırım Demirören’in sahibin olduğu Demirören Grubu’nun borcu 30 Milyar TL’yi aştı.

Rapora göre grubun “gelir yaratma kapasitesi düşük, öz kaynaklarının tamamını yitirdi, yüksek mali borçlanma içinde, yasal takip dahil olmak üzere her türlü önlem hızlıca alınmalı.

Ziraat Bankası, Aydın Doğan’a ait Doğan Grubu’nu alması için Demirören Grubu’na 2018 yılında 700 milyon dolar proje kredisi 100 milyon dolar da işletme kredisi olmak üzere 800 milyon dolar kredi vermişti. 2 yıl anapara ödemesiz, 10 yıl vadeli verilen krediye yüzde 6.5 faiz uygulandı.

Ancak daha sonra işletme sermaye kredisi 100 milyondan 250 milyon dolara çıkarıldı. Firma ödemelerde zorlanacağını belirterek kredinin yapılandırılmasını istedi. Banka yönetimi 2019’da ilk yapılandırmayı yaptı, 2022’de de ikinci bir yapılandırma daha istedi. Faiz de önce yüzde 6’ya sonra yüzde 4’e düşürüldü.

Demirören kredi anapara ödemesini dahi eksik yapıyor

Sözcü’nün haberine göre Sayıştay, iki kez yapılandırmasına rağmen bu süreçte Demirören‘in ‘teminatlar dışında tahsilat sağlanamadığını’ rapor etti. Firmanın kredi anapara ödemesini dahi vade tarihine göre eksik yaptığını belirterek, şu uyarılarda bulundu:

“Kullandırılan kredilerin tahsil ve tasfiyesinin sağlanabilmesi için firmanın finansal yapılarının yakından takip edilmesi, yapılandırma koşullarında aksamaların yaşanması halinde yasal takip dahil her türlü tedbirin zaman geçirilmeden alınması önem arz etmektedir.”

SAYIŞTAY raporunda, firmanın mali durumuna yönelik raporlarda, grubun faaliyet kârı dahi elde edemediği, krediden önceki son 3 yıl itibariyle 2015 yılında 131 milyon, 2016 yılında 86 milyon ve 2017 yılında 264 milyon lira dönem zararı ettiği tespiti yaptı.

DOĞAN Holding’den satın alınan Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve birçok medya kanalı ve gazete için kredi çeken Demirören Holding, bu yıl ödemesi gereken 70 milyon dolarlık taksidin bir kısmını karşılamak için yayın grubuna ait çok sayıda gayrimenkul ve taşınmazı Ziraat Bankası’na devretti.