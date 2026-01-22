Kiev’i 600 bin kişi terk etti

Kiev’in yüzde 20’si kentten gitti

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, The Times gazetesine verdiği demeçte, Rusya’nın enerji sistemine yönelik yoğun saldırıları ve bunun sonucunda yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle 2026 yılı başında 600 bin kişinin Ukrayna başkentinden ayrıldığını söyledi.

Bu rakam, toplam 3 milyonluk kent nüfusunun beşte birine tekabül ediyor.

Kliçko’nun paylaştığı verilere göre, saldırılar yüzünden 5 bin 635 çok katlı bina ısınma imkanından yoksun kaldı ve şu ana kadar bunlardan sadece bin 600’ü sisteme yeniden bağlanabildi.

Kiev’in yüzde 60’ında elektrik kesintisi yaşanıyor. Durumu “kritik” olarak nitelendiren Belediye Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna başkentini bir “insani felakete” sürüklediğini savundu.

“Mümkünse kenti terk edin”

Acil durum ekipleri elektrik arzını yeniden sağlamaya çalışırken, Kliçko kent sakinlerine “Mümkünse kenti terk edin” tavsiyesinde bulundu.

Belediye Başkanı, “Durum karmaşık, çünkü bu binaların çoğu 9 Ocak’ta kritik altyapının hasar görmesinin ardından ikinci kez şebekeye bağlanmaya çalışılıyor” diye konuştu. Gece saatlerinde Kiev’de hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşüyor.

Rus ordusu 20 Ocak’ta Ukrayna’ya yaklaşık 470 insansız hava aracı, 47 seyir füzesi ve bir balistik füze fırlattı. Bu saldırı, bir önceki darbenin ardından enerji sisteminde yapılan onarım çalışmalarını boşa çıkardı.

Kliçko, her iki saldırıda da balistik füzelerin Kiev’deki termik santrale isabet ettiğini belirtti.

Eğitime ara verildi, okullar tatil edildi

Enerji şirketi DTEK, salı günü başkentte 173 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi. Kentin sol yakasında su kesintileri yaşandı.

Yetkililer anaokullarını kapattı ve okullardaki tatil süresini 1 Şubat’a kadar uzattı.

Kiev, 9 Ocak gecesi düzenlenen saldırı sonucunda da geniş çaplı elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalmıştı.

O dönemde kesintiler yaklaşık 6 bin çok katlı binayı etkilemiş ve Kliçko yine tahliye çağrısında bulunmuştu.

Harkiv’de “en kötü senaryo” hazırlığı

Ukrayna Enerji Bakanlığı verilerine göre, 21 Ocak gecesi düzenlenen saldırılar Odessa, Dinyeper ve Zaporojye bölgelerindeki tüketicileri de elektriksiz bıraktı.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov, 20 Ocak’ta bölge nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan 1,1 milyon kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu. Salı sabahı itibarıyla 460 bin aboneye hala elektrik verilemiyordu. Sinegubov, yetkililerin “en kötü senaryoya” hazırlandığını ifade etti.

DTEK, Ukrayna’daki enerji arzı durumunu “bu kışın en zor dönemi” olarak tanımladı. Saldırılar, aşırı soğuklar nedeniyle enerji sistemindeki yükün zirve yaptığı bir döneme denk geldi.

Zelenskiy: Mühimmatımız tükendi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müttefiklerin desteğinin azalması nedeniyle Batı tarafından sağlanan kilit hava savunma sistemlerinin mühimmat stokunun tükendiğini açıkladı.

Zelenskiy, bu durumun Rusya ordusunun yoğun ve kombine saldırılarla Ukrayna savunmasını delmesine olanak tanıdığını öne sürdü.

Devlet Başkanı’nın paylaştığı verilere göre, ülkenin hasar gören enerji sistemi nüfusun ihtiyaçlarının sadece yüzde 60’ını karşılayabiliyor. 15 Ocak itibarıyla 18 gigavat olması gereken üretim kapasitesi 11 gigavatta geriledi.

Kiev adeta soğuktan donuyor – Video