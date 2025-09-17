Japonya, Filistin’i devlet olarak tanımayacak

Japonya medyasında hükümet kaynaklarına dayandırılarak yayımlanan haberlere göre Tokyo yönetimi, 22 Eylül’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında Filistin’i devlet olarak tanımayacak. Fransa, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin tanıma kararına hazırlandığı süreçte Japonya’nın böyle bir adım atmaktan kaçınması, diplomatik dengeleri koruma çabası olarak değerlendiriliyor. Haberlere göre Tokyo yönetimi, bu kararla hem ABD ile stratejik ilişkileri zedelemekten hem de İsrail’in tutumunun sertleşmesinden kaçınmak istiyor.

ABD’nin uyarısı etkili oldu iddiası

Japonya basınında geçen hafta yer alan haberlerde, Washington yönetiminin Tokyo’ya BM Genel Kurulu toplantısında Filistin’i tanımaması yönünde uyarıda bulunduğu ileri sürüldü. ABD’li yetkililerin, Japonya’nın böyle bir karar alması halinde bunun ikili ilişkilerde ciddi sonuçlara yol açabileceği ve bölgedeki gerginliği artırabileceği mesajını verdiği belirtildi.

Japonya Başbakanı Ishiba toplantıya katılmayacak

İddialara göre Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, bu nedenle BM Genel Kurulu’ndaki ilgili oturuma katılmayacak. Tokyo yönetiminin, Filistin’i tanıma kararını erteleyerek ABD ile uyumlu hareket etmeyi tercih ettiği kaydedildi.

İç kamuoyundan artan baskı

Gazze’de yaşanan insani krizin sona erdirilmesi amacıyla çok sayıda ülkenin Filistin’i tanıma kararı alması Japonya’da kamuoyu baskısını artırmıştı. 206 milletvekilinin imzasını taşıyan ve hükümete Filistin devletini tanıma çağrısında bulunan mektup, Takeshi Iwaya’ya sunulmuştu. Japonya Dışişleri Bakanı Iwaya ise çağrıyı dikkate alacaklarını belirterek, “Filistin devletinin tanınması konusunda uygun zamanlama ve yöntemler de dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirme yürütüyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

