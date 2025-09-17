Esen Gök’ün ölümünde otopsi raporu tamamlandı

İstanbul Bakırköy’deki evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök’ün ölümüne ilişkin merakla beklenen otopsi raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde yapılan incelemede Gök’ün vücudunda herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadığı, darp ve kesi izi bulunmadığı tespit edildi. Raporda, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği ve ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı bildirildi.

Esen Gök evde asılı halde bulunmuştu

19 Temmuz günü Esen Gök’ten haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, Osmaniye Mahallesi’ndeki eve çilingir yardımıyla girmişti. Kapının içten kilitli olduğu ve anahtarın kapıda takılı bulunduğu evde Gök’ün çarşafla doğalgaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaşılmıştı. Olay yerinde herhangi bir zorlanma izine rastlanmamıştı.

Evde bir not bırakmıştı

Evin içinde bulunan notta, “Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım.” ifadeleri yer almıştı. Bu not, olayın ardından başlatılan soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı.

Soruşturma sürüyor

Otopsi raporunun tamamlanmasının ardından dosya, soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma halen devam ediyor.

Esen Gök kimdir?

İzmir doğumlu Esen Gök, Türkiye’nin ilk kadın at yarışı spikeri olarak tanınıyordu. Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Gök, kariyerine Ege TV ve TRT gibi kanallarda muhabirlik ve program sunuculuğu yaparak başlamıştı. Daha sonra at yarışı yayınlarının yapıldığı Tay TV’de spikerlik görevine geçen Gök, 11 Temmuz’da gerçekleştirdiği son yayınında bir haftalık yıllık izne ayrıldığını açıklamıştı.

