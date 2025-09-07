Japonya Başbakanı Ishiba Shigeru görevinden istifa ediyor

Japonya siyasetinde önemli bir gelişme yaşandı. Başbakan Ishiba Shigeru, temmuz ayında yapılan Danışman Meclisi seçimlerinde iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Komeito’nun meclis çoğunluğunu kaybetmesini gerekçe göstererek hem Başbakanlık hem de LDP Genel Başkanlığı görevlerinden ayrılacağını duyurdu. Tokyo’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Ishiba, seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Ishiba Shigeru: Zor bir karar aldım

İktidar partisinin hedeflerini tutturamadığını vurgulayan Ishiba Shigeru, “Hala başarmamız gereken şeyler olduğunu düşünsem de istifa etme konusunda zor bir karar aldım” dedi. Parti içinde bölünmenin önlenmesinin istifasının temel amaçlarından biri olduğunu kaydeden Ishiba, Japon halkından özür diledi.

ABD ile müzakereler etkili oldu

İshiba, ABD ile yürütülen gümrük vergisi görüşmelerinin de istifa kararında etkili olduğunu dile getirdi. Bu sürecin bir dönüm noktasına ulaştığını ifade eden Japonya Başbakanı, halef olacak LDP liderinden özellikle ABD ile daha güçlü ilişkiler kurmasını beklediğini söyledi.

Liderlik yarışına katılmayacak

Başbakan Ishiba Shigeru, hafta içinde yapılması planlanan LDP liderlik seçiminde aday olmayacağını da açıkladı. Görevini bırakma kararının, parti içinde birlik sağlanması açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

