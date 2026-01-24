Kara kış ABD’yi vuruyor: 200 milyon kişi için alarm

ABD’de kış, bu kez sadece soğukla değil, “buzla kilitleyen” bir fırtınayla geliyor. Ülkenin yarısından fazlasının önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı ve dondurucu hava şartlarıyla karşı karşıya kalacağı uyarıları peş peşe yapılırken, milyonlarca kişiye “evde kalın” çağrısı yapıldı. Kar yağışı ve buzlanma ihtimali büyüdükçe süpermarketlerde; su, ekmek ve makarna gibi temel ürünler hızla tükendi; bazı bölgelerde rafların boşaldığı görüldü.

ABD için “Felç edici buz fırtınası” uyarısı

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin yarısından fazlasında yoğun karla birlikte “dondurucu soğukların” etkili olacağını açıkladı. Özellikle Teksas’ın doğusundan ülkenin güneyine uzanan geniş hat için “felç edici buz fırtınası” uyarısı yapılırken, hava olayının “tarihi nitelikte” olabileceği vurgulandı.

NWS değerlendirmesinde; fırtınanın bugünden itibaren ülkenin orta kesimlerinde etkisini artıracağı, doğuya doğru ilerleyerek “yaygın buzlanma ve tehlikeli soğuklar” getireceği belirtildi. Kuzey bölgelerinde kar kalınlığının 30 santimetreye yaklaşabileceği kaydedilirken, güneyde Teksas’tan Virginia’ya uzanan hatta karla karışık yağmur ihtimalinin öne çıktığı aktarıldı.

200 milyona yakın insan etkilenebilir

Hava tahmin uzmanları, pazar gününe kadar en az 172 milyon kişinin olumsuz koşullara maruz kalabileceğini paylaştı. Bazı bölgelerde hava sıcaklığının hafta sonu -45 dereceye kadar düşebileceği öngörüsü de uyarıların tonunu sertleştirdi.

Şiddetli rüzgârlarla birlikte “felaket boyutunda buzlanma” yaşanabileceği, bu tablonun uzun süreli elektrik kesintilerine neden olabileceği ve yolculuk edecekler için tehlikeli bir zemin oluşturacağı ifade edildi.

Market rafları boşaldı, “evde kalın” çağrısı yapıldı

Fırtına öncesi panik alışverişi görüntüleri de gelmeye başladı. New York ve New Jersey çevresindeki marketlerde özellikle su, ekmek ve makarna gibi temel gıda ürünlerinin olduğu raflara yoğun talep oluştu. Alışveriş arabalarının dolup taştığı görülürken, yetkililer halkı mümkün oldukça evde kalmaya çağırdı.

ABD’de 10’dan fazla eyalette olağanüstü hâl ilan edilirken, okulların da tatil edildiği bildirildi. Ülke genelindeki zincir marketler ise gıda ürünlerinin yanında pil ve battaniye gibi temel ihtiyaçların tükenmemesi için ek önlemler aldıklarını duyurdu.

Havalimanlarında acil merkez kuruldu

Kar fırtınası ulaşımı da hedef almış durumda. New York ve New Jersey Liman İdaresi (PANYNJ), hafta sonu beklenen yoğun kar öncesinde John F. Kennedy, Newark Liberty ve LaGuardia havalimanlarında ek personel ve kar temizleme ekipmanıyla acil durum operasyon merkezleri kurulduğunu açıkladı.

Yetkililer, yolcuları uçuş iptallerine karşı uyararak uçuş durumlarının düzenli kontrol edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kar, buz, sulu kar… her şey aynı anda gelebilir

Hava raporları, bu sistemin yalnızca karla sınırlı kalmayacağına işaret ediyor. Özellikle buzlanma riski yüksek görülen bölgelerde, elektrik hatlarının ve ağaçların buz yüküyle zarar görebileceği, bunun da geniş çaplı kesintileri tetikleyebileceği uyarısı öne çıkıyor.

Kısacası ABD, önümüzdeki günlerde hem sert soğukla hem de buzlanmayla sınanacak. Yetkililerin “evde kalın” uyarısı, bu kez sıradan bir tedbir değil; uzun süreli ve ağır bir kış tablosuna karşı en kritik çağrı olarak görülüyor.

