Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı

İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 kişiden 36’sının hakimlik işlemleri tamamlandı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklanırken, 16’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. 9 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

20 şüpheli tutuklandı

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerden 16’sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. 9 kişinin ise hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

Depremzedenin şikâyetiyle başladı

Soruşturmanın, 6 Şubat 2023’teki depremlerde Hatay’daki evi yıkılan bir depremzedenin şikâyetiyle başladığı ortaya çıktı. İlçeye dönen depremzede A.O’nun, boş bir araziye kafe açmak için Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’dan onay aldığı ancak hukuki işlemler için uzun süre oyalandığı belirlendi. Yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım yaptıktan sonra bu kez 3 milyon lira rüşvet istendiği ve kafenin yüzde 25’inin Hasan Mutlu’ya verilmesi yönünde baskı yapıldığı iddia edildi.

Mis Cafe’nin isim hakkı Hasan Mutlu’ya ait çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında belediye işletmesi olan Mis Cafe’nin isim hakkının Hasan Mutlu’ya ait olduğunu belirledi. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Üst düzey yöneticiler de gözaltına alındı

Operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ile Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda ifadeleri alınan toplam 39 kişi tutuklanmaları, 6 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.