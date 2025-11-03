JD Vance ve Erika Kirk’ün sarılma görüntüsü ABD’de tartışma yarattı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarla tepki toplamıştı. Hindu eşi Usha Vance’in Hristiyanlığı benimsemesini umduğunu söyleyen Vance, şimdi de sağcı aktivist Charlie Kirk’ün dul eşi Erika Kirk ile sarıldığı görüntülerle gündemde.

29 Ekim’de Mississippi Üniversitesi’nde düzenlenen Turning Point USA etkinliğinde çekilen fotoğraflarda, ikilinin samimi bir şekilde sarıldığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Erika Kirk eleştirilerin hedefinde

10 Eylül’de öldürülen Charlie Kirk’ün ardından Turning Point USA’nın CEO’su olan Erika Kirk, eşinin ölümünden kısa süre sonra kamuoyunun karşısına çıkması nedeniyle eleştirilmişti. Sarılma görüntülerinin yayılmasıyla birlikte tepkiler daha da büyüdü.

Fox News’e konuşan Erika Kirk, her hareketinin kameralar tarafından analiz edildiğini söyledi:

“Kocam öldürüldüğünde kameralar her yerdeydi. Şimdi yas tutan arkadaşlarımın, ailemin ve benim üzerimde de kameralar var. Her gülüşüm, her gözyaşım inceleniyor. Biz sadece şeffaflık istiyoruz.”

Kirk, ayrıca eşinin cinayet davasına ilişkin sürecin kamuoyuna açık yürütülmesini talep etti:

“Saklanacak bir şey yok. Herkes gerçeği görsün. Bu dava sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de etkileyecek.”

Vance ile benzetme dikkat çekti

Etkinlikte JD Vance’i sahneye davet eden Erika Kirk, konuşmasında “Kimse Charlie’nin yerini alamaz ama Başkan Yardımcısı Vance’de ona benzeyen yönler görüyorum” dedi.

Ardından sahneye çıkan Vance ile samimi bir şekilde sarılması kameralara yansıdı. Görgü tanıklarına göre, Vance’in ellerini Erika’nın beline koyduğu, Erika’nın ise Vance’in saçlarına dokunduğu görüldü.

Duygusal anlar ve affetme mesajı

Röportaj sırasında, Erika Kirk eşine ait bir videoyu izlerken gözyaşlarına hakim olamadı ve “Bu onun en uzun videosu, lütfen bana biraz zaman verin” dedi duygulanarak.

Charlie Kirk’ün anma töreninde ise Erika, eşinin katil zanlısına yönelik affediciliğini vurgulayarak “Charlie, hayatını genç erkekleri kurtarmaya adadı. Hayatını alan o genci de affediyorum” demişti.

