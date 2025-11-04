Roma’da Torre dei Conti çöktü, bir işçi hayatını kaybetti

Roma’nın kalbinde, Kolezyum ve Via dei Fori Imperiali’nin hemen yanında yer alan 13. yüzyıl yapısı Torre dei Conti, 3 Kasım 2025’te yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında çöktü. Papa III. Innocentius döneminde inşa edilen kule, yüzyıllardır ayakta duran tarihî bir simgeydi.

Roma’da asırlık kulede restorasyon faciaya dönüştü

Yıllardır ziyarete kapalı olan 29 metrelik kule, Avrupa Birliği ortak finansmanıyla yürütülen 6,9 milyon euroluk restorasyon projesi kapsamında müze haline getirilmek üzere yenileniyordu. Ancak proje tamamlanmaya yaklaşırken, beklenmedik bir çökme yaşandı.

Dakikalar içinde kaosa dönen kurtarma çalışması

İlk çökme yerel saatle 12.30 civarında meydana geldi. Kuledeki ana payandalardan biri çökerken yapının güney kısmı da kademeli olarak yıkıldı. Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştıktan kısa süre sonra ise ikinci bir çökme yaşandı.

Olay anında bölgede bulunan dondurma dükkânı çalışanı Queen Paglinawan, “Bir ses duydum, ardından kulenin yana doğru çöktüğünü gördüm” diyerek yaşananları anlattı. Kule çevresine yayılan yoğun toz bulutu, çevredeki turistlerde büyük panik yarattı.

Kahramanca bir kurtarma

İlk etapta üç işçi sağ olarak kurtarıldı. Ancak iki kişi enkaz altında kaldı. Bunlardan biri, 64 yaşındaki Romanyalı işçi Octay Stroici idi. 140 itfaiyeci, vinçler, dronlar ve teleskopik merdivenlerle saatlerce süren bir kurtarma operasyonu yürüttü.

Roma Valisi Lamberto Giannini, operasyonun “son derece riskli” olduğunu belirterek, “Her seferinde bir bölümü temizlediğimizde yeni molozlar düşüyordu” dedi. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ise Stroici’nin uzun süre bilinci açık şekilde kurtarma ekipleriyle iletişimde olduğunu ifade etti.

Ancak saat 23.00’te kurtarılan Stroici, ambulansta kalp krizi geçirdi ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İtalya yasa boğuldu, soruşturma başlatıldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı açıklamada “Octay Stroici’nin trajik kaybı karşısında derin üzüntü duyduğunu” belirterek kurtarma ekiplerini cesaretleri için tebrik etti. Roma Savcılığı, olası ihmal sonucu felaket ve ihmal sonucu yaralanma suçlarından ön soruşturma başlattı.

Yetkililer, restorasyon alanının Haziran 2025’te yapılan güvenlik testlerinden başarıyla geçtiğini ve çökme anında projenin son aşamasında olduğunu açıkladı.

Roma’nın kalbinde yıkılan bir tarih

1203 yılında inşa edilen Torre dei Conti, Roma’nın Orta Çağ’dan günümüze ulaşan en önemli yapılarından biri olarak biliniyor. Yüzyıllar içinde birçok deprem ve kısmi çökme yaşayan kule, 2007’den bu yana halka kapalıydı.

Artık bu kadim yapı, yeniden açılmayı bekleyen bir müze değil; tarihi mirasın kırılganlığını ve onu korumak için hayatını kaybeden insanların fedakârlığını simgeleyen bir anıta dönüşmüş durumda.

