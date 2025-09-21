Trump, suikasta kurban giden Charlie Kirk için Arizona’da anma törenine katıldı

ABD’de siyasi kutuplaşmayı derinleştiren suikastın ardından, Başkan Donald Trump ve kabinesinin önde gelen isimleri, 31 yaşında hayatını kaybeden Charlie Kirk için Arizona’nın Glendale kentindeki State Farm Stadyumu’nda düzenlenen anma programında yer aldı. Turning Point USA adlı muhafazakâr gençlik hareketinin kurucusu olan Kirk, 10 Eylül’de Utah’taki bir üniversitede gerçekleştirdiği konferansta boynundan vurularak öldürülmüştü.

Şüpheli gözaltında

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 22 yaşındaki şüpheliyi 33 saat süren operasyonun ardından yakaladı. Savcılık, fail hakkında idam cezası talep edeceklerini duyurdu.

Ülkede yas havası

Arizona’nın Phoenix kentinde Turning Point USA genel merkezi önünde yüzlerce kişi çiçekler, Amerikan bayrakları ve kırmızı-beyaz-mavi balonlarla toplandı. Katılımcılar, “İnanç, Aile, Özgürlük” yazılı pankartlar açarak genç lideri andı.

Trump ve kabine üyeleri kürsüde

63 bin kişilik stadyumdaki törende Trump’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ve Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. konuşma yaptı. Kirk’ün eşi Erika Kirk de sahneye çıkarak duygusal bir konuşma gerçekleştirdi.

Siyasi yankılar

Trump, Kirk’ü “gerçeğin ve özgürlüğün şehidi” olarak niteledi ve saldırının “radikal solun zehirli dili” nedeniyle gerçekleştiğini savundu. Beyaz Saray, olayın ardından sol gruplara karşı “iç terör” kapsamlı yeni önlemler alacağını açıkladı ve Antifa’yı terör örgütü ilan etme planını gündeme getirdi.

Ancak bu çıkışlar muhalefet ve insan hakları örgütleri tarafından “ifade özgürlüğüne yönelik tehdit” olarak değerlendirildi. Amnesty International, muhalif seslerin susturulmasının “endişe verici şekilde normalleştiği” uyarısında bulundu.

