Anadolu Efes, farka uçtu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, Glint Manisa Basket’i 104-72 ile adeta ezdi geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, Glint Manisa Basket’i yenerek Beşiktaş Gain’in ardından 6’da 6 yapan ikinci ekip oldu. Mavi-beyazlılar, karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-15 önde kapattı. Anadolu Efes devreye ise farkı 21 sayıya yükselterek gitti. Anadolu Efes, üçüncü periyodda 89-51 üstünlük sağlarken maçtan da 104-72 galip ayrıldı.
104-72
ANADOLU EFES-GLİNT MANİSA BASKET
SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi
1. PERİYOT: 25-15
2. PERİYOT: 30-19 (55-34)
3. PERİYOT: 34-17 (89-51)
4. PERİYOT: 15-21
ANADOLU EFES: PJ Dozier 10, Brice Dessert 10, Erkan Yılmaz 3, Isaia Cordinier 7, Ercan Osmani 10, Şehmus Hazer 15, Jordan Loyd 12, Kai Jones 7, Cole Swider 20, Sarper Mutaf 8, Burak Yıldızlı 2
GLİNT MANİSA BASKET: Altan Çamoğlu 2, Yiğit Onan 22, Scoochie Smith 8, Jayce Ryback Johnson 7, Judah Mintz 9, Kristupas Zemaitis 16, Mustafa Yerkazanoğlu 4, Buğra Çal 2, Batu Eryurtlu 2