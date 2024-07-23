ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti

ABD Gizli Servisi Direktörü Kim Cheatle, eski Başkan Donald Trump’a düzenlenen suikast girişiminin ardından teşkilat başkanlığı görevinden istifa etti.

Kimberly Cheatle 6 saat ifade verdi

Cheatle, pazartesi günü tartışmalı bir Temsilciler Meclisi komitesi duruşmasında yaklaşık altı saat boyunca ifade verdi.

Milletvekilleri, Trump’ın bu ayın başlarında Pensilvanya’nın Butler kentinde düzenlediği mitingde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin soruları yanıtlamayı reddetmesi üzerine giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradı.

Salı günü istifa mektubunda, “Müdürünüz olarak güvenlik zaafiyetinin tüm sorumluluğunu üstleniyorum” dedi.

Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler onun istifa etmesini talep etmişti.

Cheatle, personele yazdığı mektupta, “Ajansın ihtiyaçlarını her zaman ön planda tuttuğunu” ve bu kararı “ağır bir yürekle” aldığını söyledi.

“Geçtiğimiz haftaki incelemeler yoğun oldu ve operasyonel tempomuz arttıkça da bu durum devam edecek” dedi.

“İstifa çağrılarımın, her birinizin hayati misyonumuz doğrultusunda yaptığı büyük çalışmalardan dikkat dağıtmasını istemiyorum.”

Başkan Joe Biden, yaptığı açıklamada, onun onlarca yıllık kamu hizmetinden dolayı minnettar olduğunu söyledi.

“13 Temmuz’da olanların temeline inmek için yapılan bağımsız inceleme devam ediyor ve sonuçlarını değerlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hepimiz o gün olanların bir daha asla olamayacağını biliyoruz,” dedi.

Biden yakın zamanda yeni bir direktör atayacağını söyledi.

Başkan, Cheatle’ı 2022 yılında Gizli Servis’in başına atadı. Cheatle daha önce kurumda çeşitli görevlerde 27 yıl görev yapmıştı.

13 Temmuz mitingindeki silahlı saldırıda bir seyirci öldü, iki kişi yaralandı. Bir kurşun eski başkanın kulağını sıyırdı.

Trump, Biden/Harris Yönetimi beni gerektiği gibi koruyamadı ve Demokrasi uğruna kurşun yemek zorunda kaldım,” ifadelerini sosyal medya platformunda paylaştı.

Milletvekilleri, Pazartesi günü Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nde yapılan gergin duruşmada, Trump’ın seçim mitingi öncesindeki güvenlik hazırlıkları hakkında Cheatle’a sorular sordu.

Cheatle güvenlik zaaflarından sorumlu olduğunu kabul etti ancak istifa çağrılarına yanıt vermedi.

Saldırıyı “Gizli Servis’in on yıllardır yaşadığı en önemli operasyonel başarısızlık” olarak niteledi.

Görgü tanıkları, miting sırasında silah sesleri duyulmasından dakikalar önce çatıda tüfekle şüpheli Thomas Matthew Crooks adlı bir adam gördüklerini bildirdi.

Crooks kısa bir süre sonra bir karşı keskin nişancı tarafından öldürüldü.

Cheatle, Crooks’un tünediği çatıya nasıl erişebildiği ve Trump’ın sahneye çıkmasına nasıl izin verildiği konusunda milletvekillerine yeni bir bilgi sunmadı.

Duruşmanın ardından komitedeki önde gelen Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler – James Comer ve Jamie Raskin – Cheatle’a istifa etmesi gerektiğine inandıklarını belirten bir mektup gönderdiler.

Comer, Cheatle’ın duruşma sırasında Gizli Servis’in koruyucu misyonunu yerine getirebileceğine dair “hiçbir güven aşılamadığını” söyledi.

“Denetim Komitesi’nin duruşması Direktör Cheatle’ın istifasıyla sonuçlandı ve bundan sonra daha fazla hesap verme sorumluluğu olacak” dedi X’te (eski adıyla Twitter) yayınlanan bir açıklamada.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, istifasını “gecikmiş” olarak nitelendirdi ve “doğru şeyi yaptığı için mutlu olduğunu” söyledi.

Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şimdi parçaları toparlamalıyız, Amerikan halkının Gizli Servis’e olan inancını ve güvenini yeniden inşa etmeliyiz” dedi.



Joe Biden‘ın seçim yarışından çekilmesinin ardından gözler Kamala Harris’e çevrilmişti. Kamala Harris, başkan adaylığı için Demokrat Partili delegelerin desteğini aldı.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Amerika’nın En İyi 10 Plajı Açıklandı