AmerikaDünyaEn Son Haberler

ABD’de korkunç uçak kazası

ABD’de kargo uçağı kalkış sırasında düşerken 25 bin galonluk yakıt yüklü olması nedeniyle infilak etti. Olayda çevredeki binalarda da hasar meydana geldi

NationalTurk NL05/11/2025
1 Bir dakikadan az
ABD’de kargo uçağı kalkış sırasında düşerken 25 bin galonluk yakıt yüklü olması nedeniyle infilak etti. Olayda çevredeki binalarda da hasar meydana geldi
WTS ile Ayın Fırsatları

ABD’de uçak kazası şoke etti

ABD’de uçak kazası trajedisi yaşandı. McDonnell Douglas MD-11F model dev kargo uçağı Louisville Havaalanı’ndan havalanırken çıkan yangın sonrası düştü. Uçakta 25 bin galonluk yakıt bulunması sebebiyle korkunç bir patlama meydana geldi. Yetkililer, mürettebattan umudunu keserken geniş bir alana yayılan yangın sonrasında ilk belirlemelere göre yaralananlar olduğunu açıkladı. 175 feetteyken düşen uçağın Honolulu’ya gitmeye hazırlandığı bildirildi. İtfaiyeciler, geniş alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışırken havaalanı ve Grade Lane otobanı trafiğe kapatıldı.

 

Bağlantılar
NationalTurk NL05/11/2025
1 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu