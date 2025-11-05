ABD’de korkunç uçak kazası

ABD’de uçak kazası şoke etti

ABD’de uçak kazası trajedisi yaşandı. McDonnell Douglas MD-11F model dev kargo uçağı Louisville Havaalanı’ndan havalanırken çıkan yangın sonrası düştü. Uçakta 25 bin galonluk yakıt bulunması sebebiyle korkunç bir patlama meydana geldi. Yetkililer, mürettebattan umudunu keserken geniş bir alana yayılan yangın sonrasında ilk belirlemelere göre yaralananlar olduğunu açıkladı. 175 feetteyken düşen uçağın Honolulu’ya gitmeye hazırlandığı bildirildi. İtfaiyeciler, geniş alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışırken havaalanı ve Grade Lane otobanı trafiğe kapatıldı.