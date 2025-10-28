Trump ve Takaichi’den tarihi imza

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Tokyo’da düzenlenen zirvede ekonomik iş birliğini derinleştiren ve savunma ortaklığını güçlendiren iki tarihi anlaşmaya imza attı. Anlaşmalar, hem nadir toprak elementlerinin tedarik zincirinin güvence altına alınmasını hem de iki ülkenin stratejik savunma kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

Trump, Japonya’ya yönelik F-35 savaş uçaklarında kullanılacak füzelerin ilk partisinin teslimatına onay verdiğini açıklarken, Toyota’nın ABD’de 10 milyar doları aşan yeni yatırım planını da kamuoyuna duyurdu.

Trump: F-35 füzelerinin ilk partisinin onayını verdim

Trump, Japonya Başbakanı Takaichi ile birlikte Yokosuka Deniz Üssü’ndeki USS George Washington uçak gemisini ziyaret etti. Burada ABD askerlerine hitap eden Trump,

“Büyük bir memnuniyetle şunu bildirmek isterim ki, az önce ilk parti füzelerin onayını verdim. Bu füzeler Japonya’nın F-35 savaş uçakları için teslim edilecek ilk partiyi oluşturuyor. Bu hafta geliyorlar, yani takvimin önündeyiz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, bu süreçteki çalışmaları için Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya teşekkür etti.

“Toyota bu! O yüzden gidin, bir Toyota alın”

Trump, Japonya’nın ABD ekonomisine yaptığı yatırımlardan övgüyle söz etti:

“Japonya büyük bir yatırımcı, bundan memnunuz. Başbakan Takaichi bana az önce şunu söyledi: Toyota, ABD genelinde toplam 10 milyar doları aşan yatırımla otomobil fabrikaları kuracak. İşte Toyota bu! O yüzden gidin, bir Toyota alın.”

Trump, ABD’nin gümrük vergilerinden “trilyonlarca dolar gelir elde ettiğini” belirterek, ekonomik büyümenin ve teknoloji yatırımlarının artarak devam edeceğini vurguladı.

“ABD–Japonya ittifakı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir bağ”

Trump, iki ülke arasındaki ittifakı “dünyadaki en olağanüstü ilişkilerden biri” olarak nitelendirdi:

“Korkunç bir savaşın küllerinden doğan bağımız, 80 yıl boyunca büyüyerek bugün sahip olduğumuz bu güzel dostluğa dönüştü. Bu, Pasifik bölgesindeki barış ve güvenliğin temelidir.”

Takaichi’nin Japonya’nın tarihteki ilk kadın başbakanı olduğunu hatırlatan Trump, “Japonya’nın yeni ve inanılmaz başbakanına gerçekten büyük bir saygı duyuyorum.” dedi.

Yeni anlaşmalar: “Altın çağ” ve kritik mineraller

İki lider, Tokyo’daki görüşmelerin ardından “ABD–Japonya İttifakı İçin Yeni Bir Altın Çağa Doğru” başlıklı ekonomik anlaşmayı imzaladı. Beyaz Saray, anlaşmanın iki ülkenin ekonomik güvenliğini güçlendireceğini ve küresel refahı destekleyeceğini açıkladı.

Ayrıca imzalanan ikinci anlaşma, “Kritik Minerallerin ve Nadir Toprak Elementlerinin Tedarikini Güvence Altına Alma Çerçevesi” adını taşıyor. Bu anlaşma, madencilik ve işleme süreçlerinin kolaylaştırılmasını, adil ticaretin korunmasını ve uluslararası tedarik zincirlerinde istikrarın sağlanmasını hedefliyor.