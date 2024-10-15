Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantı sağlayan yolları havaya uçurdu

Kuzey Kore, Güney Kore ile arasındaki demiryolu ve karayolu bağlantılarının kuzey kısımlarını patlattı. Pyongyang, bu hareketin ardından yolların “tamamen kapatılacağını” duyurdu ve Seul’ü provokatif askeri tatbikatlar yapmakla suçladı. Güney Kore’nin askeri yetkilileri, Kuzey Kore’nin Gyeongui ve Donghae hatlarına ait yol bölümlerini havaya uçurduğunu doğruladı. Bu yollar, iki Kore’yi 2018 yılında diplomatik süreçler sonucunda bağlayan simgesel bağlantılar olarak biliniyordu​.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında neden gerilim yükseliyor?

Kuzey Kore, bu yolları patlatma kararını “kendini savunma” olarak nitelendiriyor ve Güney Kore’yi “düşmanca” eylemlerle suçluyor. Özellikle Güney Kore’nin ABD ile yaptığı ortak askeri tatbikatlar ve stratejik varlıkların bölgeye yerleştirilmesi, Pyongyang’ın tepkisini çekti. Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un’un güvenlik yetkilileriyle yaptığı nadir bir toplantının ardından bu hamlenin geldiği bildiriliyor

Güney Kore’nin tepkisi

Güney Kore, Kuzey Kore’nin bu hamlesine karşılık olarak askeri karşı ateş açtı. Güney Kore ordusu, sınırdaki durumu yakından izlediklerini ve ABD ile işbirliği içerisinde olduklarını belirtti. Her iki taraf da şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirmedi, ancak bu adımlar bölgede tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor.

Bölgesel ve küresel tepkiler

Kuzey Kore’nin bu son hamlesi, 2020’de iki ülke arasındaki bir irtibat ofisinin yıkılması olayını anımsatıyor. Uzmanlar, Pyongyang’ın bu tür eylemlerle uluslararası dikkati çekmeyi hedeflediğini belirtiyor. Aynı zamanda, Kuzey Kore’nin artan nükleer programı ve Rusya ile olan askeri işbirliği de küresel endişeleri artırıyor.

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki bu gerilim, Kore Yarımadası’nda barış arayışlarını daha da zorlaştırırken, uluslararası arenada dikkatle takip ediliyor.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo-Jong, Güney Kore’nin Pyongyang semalarına insansız hava aracı göndermesi durumunda “korkunç bir felakete” yol açacağını belirtti. Kim, bu provokasyonun tekrarlanması halinde Kuzey Kore’nin sert misilleme yapacağını vurguladı.

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