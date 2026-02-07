Donald Trump azledilecek mi?

Donald Trump’ın ehliyeti yok!

ABD’li bazı senatörler, Anayasa’nın 25. Ek Maddesi’nin devreye alınması için çaba gösteriyor.

Söz konusu madde, başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğunun tespiti halinde başkanlık yetkilerinin elinden alınmasına imkân tanıyor

Senatörlerin gündeme taşıdığı bu adımın hedefinde Başkan Donald Trump bulunuyor.

Yapılan yerel basın açıklamalarda, Trump’ın tutum ve kararlarının “ülkeyi yönetme ehliyeti” açısından tartışmalı olduğu öne sürülüyor.

25. Madde ne anlama geliyor?

Anayasa’nın 25. Ek Maddesi’ne göre;

Başkan Yardımcısı ve kabinenin çoğunluğu, başkanın görevini yapamayacak durumda olduğuna karar verirse,

Başkanlık yetkileri geçici ya da kalıcı olarak devredilebiliyor

Süreç henüz resmileşmiş değil

Şu ana kadar bu yönde resmî bir karar ya da onay bulunmuyor.

Ancak Senato ve siyasi kulislerde artan tartışmalar, konunun ABD siyasetinde ciddi bir krize dönüşebileceği yorumlarına neden oluyor.

Eğer 25. Madde onaylanır ve yürürlüğe girerse, Trump’ın başkanlığı fiilen düşebilir ve yetkiler Başkan Yardımcısı’na geçebilir.

