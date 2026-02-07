AmerikaDünyaEn Son HaberlerEpstein DosyalarıVideo

Donald Trump azledilecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması için senatörler 25. madde konusunda harekete geçti

NationalTurk NL07/02/2026
17 1 dakika okuma süresi
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması için senatörler 25. madde konusunda harekete geçti

Donald Trump’ın ehliyeti yok!

ABD’li bazı senatörler, Anayasa’nın 25. Ek Maddesi’nin devreye alınması için çaba gösteriyor.

Söz konusu madde, başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğunun tespiti halinde başkanlık yetkilerinin elinden alınmasına imkân tanıyor

Senatörlerin gündeme taşıdığı bu adımın hedefinde Başkan Donald Trump bulunuyor.

Yapılan yerel basın açıklamalarda, Trump’ın tutum ve kararlarının “ülkeyi yönetme ehliyeti” açısından tartışmalı olduğu öne sürülüyor.

25. Madde ne anlama geliyor?

Anayasa’nın 25. Ek Maddesi’ne göre;

trump2

Başkan Yardımcısı ve kabinenin çoğunluğu, başkanın görevini yapamayacak durumda olduğuna karar verirse,

Başkanlık yetkileri geçici ya da kalıcı olarak devredilebiliyor

Süreç henüz resmileşmiş değil
Şu ana kadar bu yönde resmî bir karar ya da onay bulunmuyor.

Ancak Senato ve siyasi kulislerde artan tartışmalar, konunun ABD siyasetinde ciddi bir krize dönüşebileceği yorumlarına neden oluyor.

Eğer 25. Madde onaylanır ve yürürlüğe girerse, Trump’ın başkanlığı fiilen düşebilir ve yetkiler Başkan Yardımcısı’na geçebilir.

Donald Trump, Trump Towers’ta yuhalandı

Bağlantılar
NationalTurk NL07/02/2026
17 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu