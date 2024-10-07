Sıla bebekten kötü haber geldi

Tekirdağ’da şiddet ve cinsel istismara maruz kaldıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Sıla bebek yaşamını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı: Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir

Sağlık Bakanlığınca açıklamada, “Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 30 gündür Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında olan Sıla Yeniçeri kızımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Sıla kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir” denildi.

Sıla bebeğe ne olmuştu?

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül’de kızı S.Y’yi, “uyanmadığını” belirterek Malkara Devlet Hastanesi’ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

2 yaşındaki Sıla bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu adli tıp raporuyla belirlenmişti. Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y’nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alındı.



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