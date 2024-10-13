Kim Yo-Jong’dan Güney Kore’ye sert uyarı: İHA’lar felakete yol açabilir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi ve rejimin önemli figürlerinden Kim Yo-Jong, Güney Kore’yi insansız hava araçlarıyla Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang üzerinde uçuş yapmaya devam etmesi halinde sert bir şekilde uyardı.

Kim Yo-Jong: Kabul edilemez

Kim, böyle bir hareketin tekrarlanmasının “korkunç bir felakete” neden olacağını ifade etti. Kuzey Kore, Güney Kore’yi propaganda broşürleri ve çeşitli materyalleri İHA’lar aracılığıyla Pyongyang’a göndermekle suçladı. Bu tür eylemleri “egemenlik ihlali” ve “siyasi provokasyon” olarak nitelendiren Kim, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Güney Kore iddiaları yalanladı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, son iki hafta içinde üç farklı insansız hava aracının Pyongyang semalarında tespit edildiğini iddia etti. Güney Kore Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları reddederken, olayın sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalini göz ardı etmedi. Güney Kore’nin bu tutumunu eleştiren Kim Yo-Jong, Seul’ün sorumluluğu kabul etmemesini ordunun olaydaki suç ortaklığına işaret ettiğini savundu.

Kim Yo-Jong, Güney Kore’nin tekrarlanacak bir provokasyonun bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğini ve Kuzey Kore’nin bu konuda gerekli misillemeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti. Bu açıklama, iki ülke arasındaki gerilimi artırırken, Pyongyang, Seul’ü bu tür eylemlerden kaçınmaya çağırdı​.

Kuzey Kore, Güney Kore’yi “ABD’ye fazla güvenirseniz tereddüt etmeden nükleer silah kullanırız” sözleriyle tehdit etti.

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